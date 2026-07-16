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BAGERI NA TERENU

Teška mehanizacija u zagrebačkom kamenolomu, stanari kažu da im nitko o tome nije javio: Grad objasnio što se radi

Zagreb: Stanovnike brine kamenolom koji uzrokuje podrhtavanje tla i odrone
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
16.07.2026.
u 11:38

Vlasnik kamenoloma nije postupio po rješenjima komunalnih redara, pa je Grad sam krenuo u radove, objašnjavaju

Teška mašinerija viđena je nedavno u kamenolomu u Podsusedskom Dolju, a stanovnici kvarta koji žive u blizini zabrinuli su se, budući da nitko od njih nije dobio obavijest da će se ondje obavljati radovi. Ruše se derutni objektu u kamenolomu koji se ne koristi već dugi niz godina. Područje je donedavno bilo zaštićeno u okviru programa Nature 2000. 

Pitali smo Grad što se događa, a oni su nam objasnili da je riječ o uklanjanju objekata koji su stari, ruševni i potencijalno opasni. – Sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji, komunalni redari izdali su vlasniku nekretnina, na adresi Sutinska vrela b.b. u Zagrebu, tri rješenja o uklanjanju ruševnih objekata, uz određeni rok za njihovo uklanjanje. Budući da vlasnik nije postupio po izdanim rješenjima, Grad Zagreb pokrenuo je postupak uklanjanja navedenih objekata, pri čemu će troškove snositi vlasnik nekretnina.

Riječ je o uklanjanju starih, dotrajalih i potencijalno opasnih objekata na području kamenoloma. Početak radova prijavljen je nadležnom upravnom tijelu 2. srpnja 2026. godine. Radovi se izvode na temelju projekta uklanjanja, uz angažman odabranog izvođača radova i stručnog nadzora – kazali su nam u Gradu. Vlasnik je, inače, Republika Hrvatska. 

Stanovnici su, kako pišu na društvenim mrežama, zbog radova zabrinuti jer je područje iznimno osjetljivo zbog blizine stambenih zona, rizika od devastacije prirodnih izvora tople vode. U kamenolomu se, podsjetimo, nekoć vadio kamen za potrebe građevinske tvrtke, kao i 15,6 hektara eksploatacijskog polja Grmoščica u kojemu se rudarila ciglarska glina za sada ugašenu ciglanu na Črnomercu. 

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