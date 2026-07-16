Dočekali novo igralište nakon 40 godina. Već im je netko izrezao komad atletske staze

Na novoj atletskoj stazi školskog igrališta Tehničke škole za računalstvo i mrežne djelatnosti u Zagrebu netko je namjerno izrezao i oštetio podlogu, napisali su iz srednje škole na svojim društvenim mrežama. Bivša je to Poštanska i telekomunikacijska škola kod Kennedyjevog trga. Kako su istaknuli iz škole, nakon skoro 40 godina čekanja, igralište je nedavno uređeno i modernizirano. Novi prostor je, osim za učenike škole i sve buduće generacije, obogatio i cijelo susjedstvo. Sada je ono uništeno, napisali su.

"U nizu pozitivnih vijesti kojima se s ponosom veselimo, nažalost mora se naći i jedna ovakva. Nakon gotovo 40 godina čekanja, naši su učenici, buduće generacije i cijeli kvart napokon dobili moderno igralište – prostor za sport, druženje, zdravlje i zajedništvo. Prostor koji je obogatio našu školu i cijelo susjedstvo. A onda se uvijek pojavi taj netko", napisali su u objavi. Na igralištu su jasno ostavljene oznake zabrane ulaska na atletsku stazu, dodali su iz škole, no počinitelja one nisu spriječile u vandalskom činu.

"Netko tko mora oštetiti ono što pripada svima. Netko tko, unatoč jasno postavljenim znakovima zabrane, mora psa prošetati upravo po novoj atletskoj stazi, iako je veliki park za pse udaljen svega 200 metara. Netko tko ne poštuje trud, vrijeme i sredstva uložena u prostor namijenjen prvenstveno našoj djeci... Netko tko se smatra iznad svega toga", kazali su iz Tehničke škole za računalstvo i mrežne djelatnosti.

Slučaj je prijavljen policiji i nadležnim službama. Iz škole su zamolili sve koji imaju informacije o događaju da se jave. "Molimo sve koji imaju bilo kakvu informaciju o ovom događaju ili su primijetili sumnjivo ponašanje da nam se jave privatnom porukom. Svaka informacija može biti važna. O događaju ćemo obavijestiti policiju i nadležne službe te priložiti snimke videonadzora", napisali su. Dodali su kako igralište nije samo školski prostor, ono pripada svima. Zaštita i očuvanje je zajednička odgovornost stanovnika kvarta, istaknuli su iz Tehničke škole za računalstvo i mrežne djelatnosti. "Čuvajmo ono što je nakon toliko godina izgrađeno za našu djecu i naš kvart. Odgovornost da ga sačuvamo također pripada svima nama", poručili su iz srednje škole.