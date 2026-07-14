Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
igra skirvača

VIDEO Pozvala Dumovec zbog zmije u podrumu, a rasplet intervencije postao je hit

Facebook
Autori: Gabrijela Krešić, Večernji.hr
14.07.2026.
u 15:00

Zmija u podrumu obiteljske kuće u Strmcu kraj Brezovice pošteno je prestrašila vlasnicu, koja je odmah pozvala pomoć Dumovca. No ono što je počelo kao još jedna rutinska intervencija završilo je prizorom koji je iznenadio čak i iskusnog djelatnika terenske službe – nakon što ju je pustio u prirodu, mlada smukulja nije htjela otići, nego je uporno gmizala za svojim spasiteljem.

Stanovnicu Strmca kraj Brezovice pošteno je prestrašila zmija koju je ugledala u podrumu obiteljske kuće, pa je pomoć zatražila od Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba – Dumovec. Kako su objavili iz Dumovca, na teren je izašao njihov djelatnik Dalibor, koji je nakon detaljne potrage pronašao nepozvanu gošću skrivenu pokraj tegle za cvijeće na ulazu u podrum.  "Ova je zmijica pošteno prestrašila jednu gospođu u Strmcu kraj Brezovice! Bez razloga! Riječ je o mladoj smukulji, zmiji koja nije otrovna", poručili su iz Dumovca.

Kako navode, Dalibor je najprije temeljito pregledao podrum, no zmiji nije bilo ni traga. Vlasnica kuće potom mu je pokazala mjesto na kojem ju je posljednji put vidjela – stepenice koje vode u podrum. Zajedno su pregledali stvari uz ulaz, a potraga je ubrzo urodila plodom.  "Bio je to pun pogodak! Zmijica se skrivala kraj tegle s cvijećem. Igra skrivača bila je okončana!", opisali su iz Dumovca. Nakon što ju je sigurno smjestio u vreću, Dalibor je smukulju odvezao na prikladnu lokaciju u prirodi kako bi je pustio na slobodu. No ondje je uslijedio neočekivan rasplet. "A kad tamo novo iznenađenje! On je puštao smukuljicu, a ona je išla za njim. Zato ju je morao uhvatiti još nekoliko puta i staviti u travu dok konačno nije odlučila odgmizati od njega", napisali su iz Dumovca uz videosnimku neobične intervencije. Iz Dumovca pritom podsjećaju da je smukulja potpuno neotrovna zmija te da nema razloga za paniku ako se susretnete s njom. U slučaju da se zmija nađe u kući ili drugom prostoru iz kojeg ne može sama izaći, građani mogu zatražiti pomoć njihove terenske službe.
FOTO Strojevi zauzeli jedno od najvažnijih zagrebačkih raskrižja, pogledajte što se ondje događa
1/25
Ključne riječi
Dumovec Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!