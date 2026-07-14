VIDEO Pozvala Dumovec zbog zmije u podrumu, a rasplet intervencije postao je hit

Stanovnicu Strmca kraj Brezovice pošteno je prestrašila zmija koju je ugledala u podrumu obiteljske kuće, pa je pomoć zatražila od Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba – Dumovec. Kako su objavili iz Dumovca, na teren je izašao njihov djelatnik Dalibor, koji je nakon detaljne potrage pronašao nepozvanu gošću skrivenu pokraj tegle za cvijeće na ulazu u podrum. "Ova je zmijica pošteno prestrašila jednu gospođu u Strmcu kraj Brezovice! Bez razloga! Riječ je o mladoj smukulji, zmiji koja nije otrovna", poručili su iz Dumovca.

Kako navode, Dalibor je najprije temeljito pregledao podrum, no zmiji nije bilo ni traga. Vlasnica kuće potom mu je pokazala mjesto na kojem ju je posljednji put vidjela – stepenice koje vode u podrum. Zajedno su pregledali stvari uz ulaz, a potraga je ubrzo urodila plodom. "Bio je to pun pogodak! Zmijica se skrivala kraj tegle s cvijećem. Igra skrivača bila je okončana!", opisali su iz Dumovca. Nakon što ju je sigurno smjestio u vreću, Dalibor je smukulju odvezao na prikladnu lokaciju u prirodi kako bi je pustio na slobodu. No ondje je uslijedio neočekivan rasplet. "A kad tamo novo iznenađenje! On je puštao smukuljicu, a ona je išla za njim. Zato ju je morao uhvatiti još nekoliko puta i staviti u travu dok konačno nije odlučila odgmizati od njega", napisali su iz Dumovca uz videosnimku neobične intervencije. Iz Dumovca pritom podsjećaju da je smukulja potpuno neotrovna zmija te da nema razloga za paniku ako se susretnete s njom. U slučaju da se zmija nađe u kući ili drugom prostoru iz kojeg ne može sama izaći, građani mogu zatražiti pomoć njihove terenske službe.