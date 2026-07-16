Otišli smo na Čvenk i otkrili zašto svi ovih dana hrle na Gornji grad

Gornji grad ovog ljeta postaje mjesto za čvenk. Starozagrebačka je to riječ za susret ili spoj, a savršeno opisuje istoimeni ljetni festival. Čvenk je događaj koji oživljava gornjogradske vrtove, atrije, parkove i šetališta s kreativom i glazbom. Zagrepčane, tako, do 26. srpnja svakoga dana, od 18 sati pa sve do ponoći, na osam lokacija očekuju kazališne predstave u povijesnim atrijima, kreativne radionice, izložbe, kvizovi, društvene igre te plesne večeri pod otvorenim nebom. Ovog utorka posjetili smo Čvenk i provjerili kako je festival pretvorio Gornji grad u mjesto za randevu i spontana druženja.

Osmišljen je kao festival koji otkriva manje poznate kutke Gornjeg grada, kazala nam je organizatorica Čvenka Slavica Olujić Klapčić ističući kako, uz to, nudi opuštena ljetna okupljanja. – Čvenk donosi vrlo bogat program. Ideja je da posjetitelji ne moraju ništa posebno planirati. Dovoljno je prošetati Gornjim gradom, koji je već sam po sebi prekrasan, i usput otkrivati umjetnost, glazbu i razna festivalska događanja na svakom koraku – rekla nam je.

Naš obilazak započeli smo u žili kucavici Čvenka, Opatičkoj ulici. Nezaobilazna je u šetnji Gričem, a ulica povezuje tri posebne lokacije koje posjetiteljima otkrivaju zakutke i vedute Gornjeg grada. Atrij Učeničkog doma Marije Jambrišak rezerviran je za druženje svih generacija uz večeri društvenih igara i pub kvizova, kazao nam je voditelj Toni Botica. – U prostorima Učeničkog doma posjetitelji mogu sudjelovati u pub kvizovima ili zaigrati neku od društvenih igara. Na raspolaganju su im Catan, Jamb, Uno, Monopoly, Alias i šah – kazao nam je Toni i dodao kako najveći interes vlada za igru Catan. Tek nekoliko koraka dalje, u vrtu Hrvatskog instituta za povijest posjetitelji se, pak, mogu opustiti uz osvježavajuće koktele, akustičnu glazbu i DJ večeri, dok na Vrazovom šetalištu mogu uživati u romantičnom pogledu na Donji grad.

Skrivena među gornjogradskim ulicama, Palača Jelačić u Demetrovoj ulici, spaja glazbu i gastronomiju. Posjetitelji ondje mogu pojesti street food zalogaje i pijuckati koktele na kućicama Kužina i Shank. Iza njih stoje braća, chefovi Filip i Luka Putak. Na kućici Kužina nude se krumpir kuglice s pilećim stripsima za 11 eura, proljetne rolice za devet te Loaded pops, odnosno krumpir okruglice s topljenim sirom i slaninom, koje su i hit među gostima, također za devet eura. Od pića je najtraženiji točeni Guinness, a u ponudi su i druga lager piva, razni kokteli te bogat izbor bezalkoholnih pića. Shank kućica nudi, pak, azijsku hranu, okruglice Gyoze po cijeni od osam do 12 eura. – Imamo tri vrste Gyoza, s piletinom, svinjetinom i, naravno, vegetarijansku verziju za one koji ne jedu meso. Najbolje ih je kombinirati s nekim od naših koktela, a preporučila bih Strawberry Mojito ili naš najpoznatiji koktel, Zagreb Mule – istaknula je šankerica Julija Putak.

Jedno od središnjih mjesta festivalskog programa je Park Grič. Među klupama, lampicama i zelenilom posjetitelje, uz jedan od najljepših pogleda na zagrebački zalazak sunca, ondje očekuju kreativne radionice, koncerti i DJ nastupi. Ovog utorka kreativac Vanja Blumenšajn iz Studija Blumen održao je radionicu izrade staklenih cvjetnih kupola sa suhim cvijećem. Posjetitelji su mogli naučiti o tehnikama aranžiranja i radu sa suhim cvijećem, objasnio nam je. – Cvjetne kupole zapravo su mali svjetovi pod staklom. Radionica je kreativna, zabavna i edukativna. Na radionici učimo kako pripremiti podlogu od mahovine i učvrstiti je. Nakon toga slijedi najzanimljiviji dio, a to je igra s cvijećem i slaganje vlastitog aranžmana – rekao nam je.

Na radionici smo zatekli posjetitelja Borisa koji je za Čvenk saznao na društvenim mrežama. Prvi put sudjeluje na ovakvoj radionici, kazao nam je, a u narednim danima planira posjetiti i ostale događaje festivala. Dodao je kako voli zagrebačka ljeta i događaje na otvorenom. – Sviđa mi se što se program odvija na Gornjem gradu. Volim ljeto u Zagrebu, iako srpanj zna biti prilično miran jer mnogi odu na more. Zato mi je baš drago što postoje ovakvi festivali koji ožive grad – rekao nam je.

Posjetitelji mogu zaviriti i u atrij Klovićevih dvora gdje se održavaju kazališne predstave. Kartu je potrebno ranije rezervirati. Festivalski sadržaji odvijaju se i u Gimnaziji Tituša Brezovačkog. Školsko igralište pretvoreno je u dnevni boravak na otvorenom, a u unutarnjem atriju do kraja festivala može se razgledati izložba Muzeja suvremene umjetnosti, kazala nam je organizatorica.