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UHIĆENJE U ZAGREBU

FOTO Novi ulov na Trešnjevki: Ovo je policija pronašla u kući 37-godišnjaka

Foto: Policijska uprava zagrebačka
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Autor
Hana Ivković Šimičić
16.07.2026.
u 11:15

Kako su priopćili, sumnja se da je muškarac radi daljnje preprodaje nabavio veće količine konoplje tipa droga koju je potom skrivao, vagao i prepakiravao u kući kojom se koristi na području Trešnjevke

Zagrebačka policija privela je 37–godišnjeg muškarca zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, a upravo je dovršila kriminalističko istraživanje. Kako su priopćili, sumnja se da je muškarac radi daljnje preprodaje nabavio veće količine konoplje tipa droga koju je potom skrivao, vagao i prepakiravao u kući kojom se koristi na području Trešnjevke nakon čega je tako pripremljenu drogu preprodavao na nezakonitom tržištu.

U srijedu, 15. srpnja 2026. godine u popodnevnim satima, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke su temeljem naloga obavljenom pretragom kuće i drugih prostorija na području Trešnjevke pronašli ukupno četiri pakiranja ispunjena konopljom tipa droga ukupne mase 300,5 grama, jednu digitalnju vagu i ostale predmete za pakiranje droge. 

– Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičenog muškarca Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeli kaznenu prijavu te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku – poručili su u policiji. 

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