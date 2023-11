Otvoren luksuzni hotel u Zagrebu: Uloženo 18 milijuna €, a ovakav koncept ima samo 5 gradova u Europi

greenway kod hendrixa

FOTO Zagreb dobio posebnu novu biciklističku stazu sa zelenim asfaltom, sviđa li vam se?

Za vikend je otvorena dionica Greenway biciklističko-pješačke staze na južnoj kruni savskog nasipa između Savskog mosta i Blata, točnije od Hendrixa do Sveučilišne bolnice. Dionica je to koja se radila punih 13 mjeseci, a duga je tek nešto više od kilometar i pol. Osim neobične zelene boje odlikuje ju i to što je u gradnji po prvi puta u Hrvatskoj korišten ekološki asfalt proizveden u Zagrebu. Inače, ideja Greenwaya stara je oko deset godina, a ovo je prva od devet dionica koje za ideju imaju napraviti rekreativno-sportski potez staze od Lonjskog polja do Slovenije.