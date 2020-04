Nova odluka o kretanju unutar Zagrebačke županije: Evo gdje više ne treba propusnice

Gdje je tu logika da se 800.000 stanovnika unutar Zagreba može kretati kako želi, a oni koji su u malim općinama se ne mogu kretati do one susjedne bez propusnice jer bi trebali, primjerice, do bankomata? Pitao se tako saborski zastupnik Mihael Zmajlović na čiju je inicijativu, uz potporu gradonačelnika, načelnika i lokalnih stožera civilne zaštite, donesena odluka Stožera civilne zaštite RH da se jedinice lokalne samouprave, odnosno susjedne općine, mogu povezati u jedinstvenu cjelinu da bi se njezini mještani mogli unutar toga slobodno kretati.

Konkretno, to bi značilo da, primjerice, Jastrebarsko može zaključiti sporazum o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite sa susjednim općinama Klinča Sela, Pisarovina, Krašić i Žumberak. Područje tih općina i grada ujedno predstavlja i područje nadležnosti Policijske postaje Jastrebarsko. Takve sporazume već su zaključile općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Luka, Jakovlje, M. Gorica, Pušća i Zaprešić za područje koje pokriva Policijska postaja Zaprešić. Na zelinskom području isto su napravile Sveti Ivan Zelina i općina Bedenica te na području Policijske postaje Samobor "spojili" su se Samobor, Sveta Nedelja i općina Stupnik.

Prema dostupnim informacijama, kaže Zmajlović, takav sporazum se priprema i na području Ivanić Grada i okolnih općina.

- Ovu odluku treba pohvaliti, bez obzira na to što je njome više od dva tjedna muke građana i cijelog sustava s dobivanjem i izdavanjem najprije papirnatih pa e-propusnica bačeno u vjetar. Veliki problem predstavlja pritisak za izdavanje propusnica zato što manje općine nemaju mogućnosti zadovoljenja svih životnih potreba građana kao što su trgovine, benzinske postaje, banke, pošte..., čestih potreba za migracijom stanovništva te brige mlađih osoba o rodbini i imovini u drugim općinama, brigu o životinjama i drugo. Zagrebačka županija u svom je najvećem dijelu ruralna županija, pred nama je vrijeme sjetve poljoprivrednih kultura i drugih poljoprivrednih radova poput nabavke sjemenskog materijala i umjetnog gnojiva, poljoprivredne površine često se nalaze i u drugim jedinicama lokalne uprave pa bi potrebe za izdavanjem propusnicama bile još veće - navodi saborski zastupnik Mihael Zmajlović.