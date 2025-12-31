Nova godina u metropoli i okolici: Na trgu Dubioza kolektiv, u Tvornici mega tulum na dva kata

Odbrojavaju se sati do najluđe noći u godini, a metropola i gradovi prstena spremni su za nezaboravan ispraćaj stare i doček nove 2026. godine s raznolikim programima. Od koncerata na otvorenom, dječjih dočeka, partijanja u klubovima ili pak intimnije atmosfere pa sve do podnevnih slavlja – u nastavku donosimo vodič s mjestima u gradu i okolici na kojima će se do ponoći odbrojavati uz dobru zabavu.

Tradicionalno za oproštaj od godine na izmaku mnogi će Zagrepčani i gosti i ove godine odabrati Trg bana Josipa Jelačića, gdje će zabavan program voditi Martina Validžić, novinarka i autorica putopisnih dokumentaraca. Odbrojavanje do Nove godine na Jelačić-placu počinje u 19.30 sati koncertom grupe Idem, nakon koje u 20.45 nastupaju Luzeri. Od 22 sata pozornicu preuzima Elemental, dok će u 23.30 posjetitelje u Novu godinu uvesti ska-punk legende Dubioza kolektiv. U metropoli će također biti organiziran i obiteljski doček s početkom u 11.30 sati na Cvjetnom trgu, a program će voditi Miro Čabraja. Mališani će dočekati dječju Novu godinu u podne uz koncert Bojana Jambrošića i Dječji zbor Zagrepčanke i dečki. Podnevni doček organizirat će se i na Ledenom parku, a zabavu donosi dvojac 2KulDJ’s. Oni koji bi pak radije odabrali proslavu u zatvorenim prostorima mogu birati između slavlja u klubovima, kafićima i restoranima.

U 2026. možete zakoračiti i uz raskošan doček u HNK, koji priprema gala večeru. Silvestarska večer započet će operetom “Šišmiš” Johanna Straussa ml. u režiji Krešimira Dolenčića, a nakon predstave gosti će uživati uz pažljivo kreirane blagdanske delicije u sljedovima. U glazbenom dijelu programa nastupit će Irma Dragičević s bendom, a nakon ponoći slavlje će se nastaviti plesom na pozornici HNK. Ulaznice se mogu kupiti na blagajni ili webu kazališta.

Cjelodnevni program na Silvestrovo na Europskom trgu kreće uz nastupe DJ-a, Vitamin Disca, Bizza i Phat Philliea. U večernjim satima na pozornicu stiže bend The Brand New Havies. Oni koji večeras dođu na Fuliranje na Strossmayerovu trgu mogu računati na miks reggaea, rocka i ska žanrova koje će pružiti mostarska zvijezda Zoster.

Što se tiče tuluma u gradu, veliki novogodišnji party organizira i Tvornica kulture, gdje će se slaviti na dva kata uz četiri DJ-a i hitovima od 80-ih do najnovijih klupskih favorita. Tulumarit će se i u klubu Roko uz nastup benda Noćni život, a za sve koji se odluče slaviti ondje bit će osigurani i piće dobrodošlice, hladna plata i čaša pjenušca u ponoć. Za sve ljubitelje rocka Hard Place priprema svoj već tradicionalni Rock’n’Roll doček Nove godine, a za živu svirku zadužena su dva benda, Burex i SuperBake, koji će publiku rasplesati domaćim i stranim rock hitovima. Ljubitelji elektroničke glazbe svoje će pak mjesto pronaći u klubu Boogaloo, u kojem se održava Future Scope NYE party, koji će trajati do ranih jutarnjih sati.

U Zaprešiću stara će se godina ispratiti odbrojavanjem, velikim vatrometom i koncertom pjevačice Minee u 22.30 sati na Trgu Ivana Pavla II., dok će ulazak u 2026. biti tradicionalno uz vatromet.

Grad Samobor priprema dvostruki doček Nove godine, u podne i u ponoć u gradskom središtu, na Trgu kralja Tomislava. Na popodnevnom dočeku nastupit će Ivana Marić, dok večernji doček počinje od 22 sata uz grupu Loco. Novogodišnje slavlje u Svetoj Nedelji ne staje u ponoć, nastavlja se i 1. siječnja, kada građane i posjetitelje očekuje novogodišnji after party na kojem nastupa pjevač Jole s početkom u 19 sati.

U Velikoj Gorici doček za mališane počinje u 17 sati, a djecu očekuje šljokičasti party, baloni i Mini Disco. Glavna proslava planirana je od 20 sati, a grupa Viking sa svirkom kreće od 22.30 sati. Jaskanke i Jaskanci moći će uživati u veselom zajedničkom dočeku Nove godine već u podne. Sastav Gospodari tambura donijet će odličnu glazbenu atmosferu kod bivše vojarne u Jastrebarskom, uz popularne tamburaške hitove i poznate melodije. U Svetom Ivanu Zelini slavit će se “Nova prije Nove” od 10 do 16 sati u planinarskom domu Kladeščica, a od 21 sati na repertoaru je doček uz grupu Gavrani.

U okolici Zagreba, u Ivanić-Gradu doček Nove godine za one najmlađe organizirat će se ispred Pučkog otvorenog učilišta od 11 sati uz animacijski program. Posebnost ivanićkog novogodišnjeg programa svakako je raskošan vatromet, koji će se tradicionalno održati 1. siječnja na Sportskom parku Zelenjak u 18 sati.