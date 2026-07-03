Ovaj dio Zagreba nema nijedno trajno reciklažno dvorište, iz Grada nam objasnili zašto

Hoće li Gornji Grad dobiti trajno reciklažno dvorište bilo je jedno od pitanja koje su građani postavili na tribini Večernjeg lista. Iz Grada Zagreba odgovaraju kako je takav projekt u planu, no njegova realizacija trenutačno ovisi o pronalasku odgovarajuće lokacije. Na području gradske četvrti Gornji Grad – Medveščak zasad djeluje samo mobilno reciklažno dvorište, smješteno na raskrižju Horvatovca i Ružićnjaka. Cilj je, ističu iz Grada, izgraditi i trajno reciklažno dvorište koje bi stanovnicima tog dijela Zagreba bilo stalno na raspolaganju.

– Grad Zagreb planira izgradnju novog, trajnog reciklažnog dvorišta na području Gornjeg Grada. S obzirom na nedostatak adekvatnih gradskih čestica koje bi zadovoljile sve prostorne i tehničke uvjete za izgradnju reciklažnog dvorišta, objavljen je Javni poziv za iskaz interesa za prodaju građevinskog zemljišta – odgovorili su. Poziv je bio namijenjen vlasnicima građevinskih zemljišta površine najmanje tisuću četvornih metara na području Gornjeg Grada – Medveščaka, Donjeg Grada, Trnja, Črnomerca, Podsljemena, Donje Dubrave i Brezovice. Prvi rok za dostavu ponuda istekao je 30. travnja, a Grad je najavio i novi javni poziv koji će biti otvoren do 31. kolovoza.

Iz Gradske uprave ističu da se istodobno radi i na unapređenju sustava gospodarenja otpadom u cijelom Zagrebu. – Grad Zagreb u suradnji sa Zagrebačkim holdingom – podružnicom Čistoća intenzivno radi na modernizaciji postojećih reciklažnih dvorišta te na širenju mreže reciklažnih dvorišta na području cijelog grada, a ne samo na Gornjem Gradu. Paralelno se radi i na osiguravanju dodatnih mobilnih reciklažnih dvorišta u obliku specijaliziranih vozila koja će obilaziti mjesne odbore i time osigurati još veću dostupnost usluge svim građanima – poručili su iz Grada.