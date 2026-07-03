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VEČERNJAKOVA TRIBINA

Zagrepčani se požalili na problem koji stariji imaju čekajući autobus na ovoj stanici, Grad otkrio kome se trebaju obratiti

Zagreb: Stanovnici Stenjevca nezadovoljni su izvođenim radovima na Bolničkoj cesti
Robert Anic/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
03.07.2026.
u 11:50

Podsjetimo, nakon više od deset godina prošlog mjeseca ponovno se održala Večernjakova tribina, a da su ih se Zagrepčani zaželjeli pokazao je interes na prvoj povratničkoj koja je održana u Maloj Sceni, gdje se tražilo i mjesto više

Hoće li se postaviti klupe na oba smjera autobusnog stajališta Jurjevska 64 na kojem se zaustavlja autobusna linija 105, zanimalo je Zagrepčane na Večernjakovoj tribini. Tu liniju, kako su objasnili, koriste uglavnom stariji građani koji nemaju gdje sjesti dok čekaju. – Za postavu klupa na autobusnom stajalištu u Jurjevskoj ulici 64, kao i s ostalim prijedlozima za uređenje javnih površina na tom području, građani se mogu obratiti Vijeću Gradske četvrti Gornji grad – Medvešćak – rekli su, pak, iz Grada. 

Podsjetimo, nakon više od deset godina prošlog mjeseca ponovno se održala Večernjakova tribina, a da su ih se Zagrepčani zaželjeli pokazao je interes na prvoj povratničkoj koja je održana u Maloj Sceni, gdje se tražilo i mjesto više. Žitelji gradskih četvrti Donji Grad i Gornji Grad – Medveščak došli su postaviti pitanja i izložiti probleme s kojima se svakodnevno susreću čelnicima lokalne samouprave, ali i gradskim dužnosnicima.
Ključne riječi
Linija 105 klupa autobus Zagreb

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