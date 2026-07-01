Novi vandalski čin u Zagrebu: Prešaran spomen čovjeku kojeg su ustaše odvele iz bolnice u smrt

Samo dva mjeseca nakon što je u Vrapču oštećen stolperstein posvećen šesnaestogodišnjem Ivi Scheiberu, u Zagrebu je zabilježen novi slučaj vandalizma nad jednim od "kamenova spoticanja". Ovoga puta nepoznati počinitelj prešarao je spomen-kamen postavljen u čast Arnoldu Grossu, Židovu koji je 1941. godine ubijen pod nerazjašnjenim okolnostima nakon što je iz bolnice odveden tokom ustaških progona. Riječ je o stolpersteinu postavljenom u spomen na Grossa, rođenog 1882. godine u Goričanu, koji je početkom 1940-ih radio kao šef sale u kavani i restoranu Europa u Ilici. Nakon uspostave NDH, kao Židov bio je prisiljen prijaviti svoju imovinu, a zbog naredbe o iseljavanju Židova iz sjevernog dijela Zagreba pokušao je zadržati obiteljski stan u Pod zidinama 12, pozivajući se na loše zdravstveno i teško materijalno stanje.

U rujnu 1941. primljen je u bolnicu Sestara milosrdnica radi dogovorene operacije, no već sljedećeg jutra obitelj je obaviještena da je iznenada preminuo. Kasnije su drugi pacijenti potajno ispričali kako su tijekom noći ustaše iz bolnice odveli Židove, Srbe i Rome u nepoznatom smjeru. Tijelo obitelji nikada nije predano, a danas se smatra da je Arnold Gross ubijen 21. rujna 1941. godine. Podsjetimo, početkom svibnja pisali smo o sličnom incidentu u Vrapču, gdje je oštećen stolperstein posvećen Ivi Scheiberu, šesnaestogodišnjem Židovu koji se tijekom Drugog svjetskog rata skrivao u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče. Krajem 1944. deportiran je i ubijen, a fotografije oštećenog spomen-kamena tada su izazvale brojne osude građana.

Stolpersteini, odnosno "kamenje spoticanja", mali su mjedeni spomenici ugrađeni u pločnike ispred posljednjih adresa na kojima su žrtve nacističkog i ustaškog progona živjele. Na njima su ispisani ime, godina rođenja i sudbina osobe uz natpis "Ovdje je živio" ili "Ovdje je živjela", kako bi prolaznike podsjetili na ljude koji su nasilno istrgnuti iz svojih domova. Projekt njemačkog umjetnika Guntera Demniga danas obuhvaća više od 100.000 stolpersteina više od dvije tisuće europskih gradova. U Hrvatskoj su prvi postavljeni 2013. godine u Rijeci, dok je Zagreb svoje prve stolpersteine dobio 2020.