IKOM: Nije točno da Grad Zagreb, nakon što je DKOM prihvatio žalbu, mora provesti novi natječaj

Na zahtjev tvrtke IKOM, a sukladno Zakonu o medijima, objavljujemo ispravak informacije iz članka "Ovaj posao vrijedan 40 milijuna eura već je bio povod za jednu ostavku, a sada je stigao novi udarac za Grad Zagreb", objavljenog 24. lipnja 2026., koji se odnosi na postupak javne nabave "Uređaji i oprema za daljinsko očitavanje vodomjera s ugradnjom" naručitelja Grada Zagreba.

"Nije točno da naručitelj Grad Zagreb, nakon što je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) prihvatila žalbu ponuditelja A1 Hrvatska d.o.o., mora provesti novi natječaj. Naime, DKOM je, odlučujući o žalbi ponuditelja A1 Hrvatska d.o.o., Rješenjem poništio Odluku o odabiru naše ponude kao ekonomski najpovoljnije ponude, a ne cijeli postupak, te je postupak vraćen naručitelju na ponovni pregled i ocjenu ponuda zbog nedovoljno detaljnog obrazloženja postupanja naručitelja Grada Zagreba. Dakle, radi se o nastavku istog postupka javne nabave, a ne o raspisivanju novog postupka nabave.

Iako smo mišljenja da navedeno Rješenje u pogledu odlučivanja o ponudi ponuditelja A1 Hrvatska d.o.o. odstupa od dosadašnje prakse DKOM-a, predmetno Rješenje obvezuje naručitelja Grada Zagreba i sve ponuditelje u postupku pa tako i društvo IKOM d.d. Osim toga, iz predmetnog Rješenja ne proizlazi da je ponuda društva IKOM d.d. nevaljana ili nepravilna, već upravo suprotno. Napominjemo da smo u svim dosadašnjim postupcima javne nabave, uključujući i predmetni postupak, postupali u skladu s natječajnom dokumentacijom te pozitivnim propisima, osobito odredbama Zakona o javnoj nabavi te ćemo tako i dalje postupati".