Jesu li žute barijere 'kumovale' sudaru Vladinih limuzina u Savskoj? Evo kako nesreću komentiraju u Gradu Zagrebu

Manja prometna nesreća dogodila se u četvrtak na Savskoj cesti u Zagrebu, u blizini Muzeja Mimara, kada su se sudarila dva vozila iz štićene kolone. U jednom automobilu bio je premijer Andrej Plenković. Kako su nam potvrdili iz Vlade, u sudaru nitko nije ozlijeđen, a glasnogovornik je istaknuo da u prometnoj nesreći nisu sudjelovala druga vozila te da pješaci ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi.

Prema navodima čitatelja, ali i fotografijama s mjesta nesreće, do incidenta je došlo kad je prvo vozilo naišlo na žute fizičke separatore koji štite tramvajski koridor. Limuzina je naglo stala, a u nju se zabio drugi automobil iz štićene kolone. Za komentar o tome da su nesreći "kumovali" žuti separatori i stupići obratili smo se u Gradu, a ovo su nam odgovorili.

– Grad nema saznanja o uzrocima i okolnostima prometne nesreće na koju se odnosi Vaš upit. Budući da policija provodi očevid kako bi se utvrdile okolnosti nesreće, upućujemo Vas na njih za više informacija – istaknuli su.