Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 152
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POČINJE REALIZACIJA PROJEKTA

Natječaj raspisan, parovod se seli: Maksimir korak bliže rušenju

storyeditor/2026-03-23/PXL_021122_96545699.jpg
Luka Stanzl/PIXSELL
Autor
Nikolina Orešković
13.04.2026.
u 14:42

Uskoro će biti objavljen postupak nabave za voditelja projekta, rekla je pročelnica Ureda za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu Grada Zagreba Azra Sarić.

Projekt rušenja maksimirskog stadiona se priprema, raspisan je i arhitektonsko-urbanistički natječaj za cijelo područje Sportsko-rekreacijskog centra Svetice i stadiona, a posljednjih je dana u fokusu javnosti i izmještanje magistralnog parovoda koji prolazi neposredno uz zapadnu tribinu i bez kojeg nije moguće započeti radove na novom stadionu. Raspravljalo se o tome i na sjednici Zajedničkog povjerenstva Vlade i Grada i na posljednjoj sjednici Gradske skupštine na kojoj je izglasano sklapanje ugovora s HEP – Toplinarstvom za izmještanje parovoda. Procijenjena vrijednost zahvata iznosi četiri milijuna eura bez PDV-a, koji zajednički financiraju Vlada Republike Hrvatske i Grad Zagreb. Naime, sukladno sporazumu Grada i Vlade iz veljače prošle godine, izgradnja nogometnog stadiona Maksimir i svi troškovi povezani s time financiraju se po pola iz državnog i gradskog proračuna.

– Trošak izmještanja parovoda planiran je i očekivan. Znali smo za njega unaprijed i, da se razumijemo, mogli smo kao uvjet onome tko će obavljati rušenje u projekt staviti "izmjesti parovod", ali mislimo da je zaseban projekt proceduralno jednostavniji, pa i za budućeg rušitelja stadiona – ističe pročelnica Ureda za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu Grada Zagreba Azra Sarić.

Odluka o izmještanju, dodaje, donesena je u okviru zajedničkog povjerenstva Vlade i Grada kao ravnopravnih partnera na ovom projektu, a koje prati kompletnu realizaciju odnosno usuglašava svaku fazu prije prelaska na iduću.

– Početak radova očekujemo krajem ove godine, a završetak u idućoj godini, ovisno u ogrjevnoj sezoni. S obzirom na to da nova trasa parovoda prolazi s juga i ide Ulicom Dinka Budaka i onda se penje prema Bukovačkoj po Ulici Svetice, trebaju se napraviti kompletni prekopi i uskladiti sve instalacije. Puno posla ima prije samog prespoja koji će ovisiti o vremenu jer ne možemo ljude ostaviti bez grijanja – objašnjava pročelnica, dodajući kako je na ovaj parovod spojena i bolnica Rebro.

Ovaj zahvat, napominje, neće utjecati na planirani početak gradnje novog stadiona. – Potpisan je ugovor za izradu projekta uklanjanja postojećeg stadiona, projektant je uveden u posao i ima rok od tri mjeseca da dostavi projekt rušenja. To je tehnički preduvjet za raspisivanje javne nabave za samo rušenje. Jedan je od preduvjeta i izgradnja stadiona u Kranjčevićevoj jer Dinamo i drugi zagrebački klubovi moraju negdje igrati, tako da rušenje svakako planiramo iduće godine, nakon što stadion u Kranjčevićevoj bude u funkciji. Kada se uzme u obzir i da početak gradnje novog maksimirskog stadiona planiramo 2028. godine, jasno je da imamo dovoljno vremena i za izmještanje parovoda i za rušenje postojećeg stadiona – ističe A. Sarić.

Što se izmještanja parovoda tiče, riječ je zapravo o infrastrukturnom zahvatu koji, osim fizičkog premještanja cjevovoda, obuhvaća i izradu projektno-tehničke dokumentacije, ishođenje dokumenata potrebnih za gradnju, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te provedbu postupaka javne nabave i izvođenja radova. Predviđeno je da HEP – Toplinarstvo provodi javnu nabavu i upravlja izvođenjem radova, dok Grad i Vlada ravnopravno snose financijski teret, a nakon izmještanja, parovod će ostati u vlasništvu HEP – Toplinarstva.

Podsjetimo, Vlada, Grad i Zagrebačka nadbiskupija u veljači 2024. godine sklopili su sporazume kojima je nakon 27 godina riješen imovinsko-pravni spor oko zemljišta maksimirskog stadiona i cijelog SRC Svetice. Zatim su, u veljači prošle godine, Grad Zagreb i Vlada sklopili sporazum kojim je dogovoreno financiranje izgradnje nogometnog stadiona Maksimir iz državnog i gradskog proračuna u omjeru 50:50. Vrijednost stadiona procijenjena je na 175 milijuna eura bez PDV-a, a s uređenjem okoliša, prateća tri nogometna terena za trening i garažom od 800 mjesta vrijednost se procjenjuje na 205 milijuna eura bez PDV-a.

Arhitektonsko-urbanistički natječaj za idejno rješenje SRC Svetice i maksimirskog stadiona objavljen je pak zajedničkim naporima Grada i Vlade 20. ožujka ove godine, a projektna rješenja dostavljat će se unutar roka od 95 dana. Nakon toga slijedi odabir najboljeg rješenja po kojemu će se urediti prostor stadiona i okolice podijeljen na četiri funkcionalne zone.

Pročelnica napominje kako je Zona C predviđena za izgradnju novog stadiona, u Zoni B je bazen, dok su Zone A i D za sada anketne. – To znači da arhitekti i urbanisti trebaju ponuditi rješenja za to područje. U Zoni A planira se novi sportski centar, s rukometnom dvoranom s 4500-5000 mjesta za gledatelje, multifunkcionalnom dvoranom za futsal i košarku s 3000 mjesta te atletskim stadionom s 2000 mjesta. Zona D je, pak, predviđena kao prometno čvorište gdje je u planu i osiguravanje garaže s kapacitetom od 1500 mjesta – objašnjava pročelnica. Podsjeća i da zona C ima nešto više od 14 hektara i da se na njoj, osim stadiona, planiraju izgraditi još tri pomoćna terena. – Sam stadion imat će kapacitet 35.000 gledatelja, s natkrivenim tribinama – ističe A. Sarić.

Provoditelj arhitektonsko-urbanističkog natječaja je Društvo arhitekata Zagreb, rekla je pročelnica, dodajući kako će uskoro biti objavljen postupak nabave za voditelja projekta.
Ključne riječi
parovod Zagreb Maksimirski stadion Maksimir

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!