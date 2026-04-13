Natječaj raspisan, parovod se seli: Maksimir korak bliže rušenju

Projekt rušenja maksimirskog stadiona se priprema, raspisan je i arhitektonsko-urbanistički natječaj za cijelo područje Sportsko-rekreacijskog centra Svetice i stadiona, a posljednjih je dana u fokusu javnosti i izmještanje magistralnog parovoda koji prolazi neposredno uz zapadnu tribinu i bez kojeg nije moguće započeti radove na novom stadionu. Raspravljalo se o tome i na sjednici Zajedničkog povjerenstva Vlade i Grada i na posljednjoj sjednici Gradske skupštine na kojoj je izglasano sklapanje ugovora s HEP – Toplinarstvom za izmještanje parovoda. Procijenjena vrijednost zahvata iznosi četiri milijuna eura bez PDV-a, koji zajednički financiraju Vlada Republike Hrvatske i Grad Zagreb. Naime, sukladno sporazumu Grada i Vlade iz veljače prošle godine, izgradnja nogometnog stadiona Maksimir i svi troškovi povezani s time financiraju se po pola iz državnog i gradskog proračuna.

– Trošak izmještanja parovoda planiran je i očekivan. Znali smo za njega unaprijed i, da se razumijemo, mogli smo kao uvjet onome tko će obavljati rušenje u projekt staviti "izmjesti parovod", ali mislimo da je zaseban projekt proceduralno jednostavniji, pa i za budućeg rušitelja stadiona – ističe pročelnica Ureda za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu Grada Zagreba Azra Sarić.

Odluka o izmještanju, dodaje, donesena je u okviru zajedničkog povjerenstva Vlade i Grada kao ravnopravnih partnera na ovom projektu, a koje prati kompletnu realizaciju odnosno usuglašava svaku fazu prije prelaska na iduću.

– Početak radova očekujemo krajem ove godine, a završetak u idućoj godini, ovisno u ogrjevnoj sezoni. S obzirom na to da nova trasa parovoda prolazi s juga i ide Ulicom Dinka Budaka i onda se penje prema Bukovačkoj po Ulici Svetice, trebaju se napraviti kompletni prekopi i uskladiti sve instalacije. Puno posla ima prije samog prespoja koji će ovisiti o vremenu jer ne možemo ljude ostaviti bez grijanja – objašnjava pročelnica, dodajući kako je na ovaj parovod spojena i bolnica Rebro.

Ovaj zahvat, napominje, neće utjecati na planirani početak gradnje novog stadiona. – Potpisan je ugovor za izradu projekta uklanjanja postojećeg stadiona, projektant je uveden u posao i ima rok od tri mjeseca da dostavi projekt rušenja. To je tehnički preduvjet za raspisivanje javne nabave za samo rušenje. Jedan je od preduvjeta i izgradnja stadiona u Kranjčevićevoj jer Dinamo i drugi zagrebački klubovi moraju negdje igrati, tako da rušenje svakako planiramo iduće godine, nakon što stadion u Kranjčevićevoj bude u funkciji. Kada se uzme u obzir i da početak gradnje novog maksimirskog stadiona planiramo 2028. godine, jasno je da imamo dovoljno vremena i za izmještanje parovoda i za rušenje postojećeg stadiona – ističe A. Sarić.

Što se izmještanja parovoda tiče, riječ je zapravo o infrastrukturnom zahvatu koji, osim fizičkog premještanja cjevovoda, obuhvaća i izradu projektno-tehničke dokumentacije, ishođenje dokumenata potrebnih za gradnju, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te provedbu postupaka javne nabave i izvođenja radova. Predviđeno je da HEP – Toplinarstvo provodi javnu nabavu i upravlja izvođenjem radova, dok Grad i Vlada ravnopravno snose financijski teret, a nakon izmještanja, parovod će ostati u vlasništvu HEP – Toplinarstva.

Podsjetimo, Vlada, Grad i Zagrebačka nadbiskupija u veljači 2024. godine sklopili su sporazume kojima je nakon 27 godina riješen imovinsko-pravni spor oko zemljišta maksimirskog stadiona i cijelog SRC Svetice. Zatim su, u veljači prošle godine, Grad Zagreb i Vlada sklopili sporazum kojim je dogovoreno financiranje izgradnje nogometnog stadiona Maksimir iz državnog i gradskog proračuna u omjeru 50:50. Vrijednost stadiona procijenjena je na 175 milijuna eura bez PDV-a, a s uređenjem okoliša, prateća tri nogometna terena za trening i garažom od 800 mjesta vrijednost se procjenjuje na 205 milijuna eura bez PDV-a.

Arhitektonsko-urbanistički natječaj za idejno rješenje SRC Svetice i maksimirskog stadiona objavljen je pak zajedničkim naporima Grada i Vlade 20. ožujka ove godine, a projektna rješenja dostavljat će se unutar roka od 95 dana. Nakon toga slijedi odabir najboljeg rješenja po kojemu će se urediti prostor stadiona i okolice podijeljen na četiri funkcionalne zone.

Pročelnica napominje kako je Zona C predviđena za izgradnju novog stadiona, u Zoni B je bazen, dok su Zone A i D za sada anketne. – To znači da arhitekti i urbanisti trebaju ponuditi rješenja za to područje. U Zoni A planira se novi sportski centar, s rukometnom dvoranom s 4500-5000 mjesta za gledatelje, multifunkcionalnom dvoranom za futsal i košarku s 3000 mjesta te atletskim stadionom s 2000 mjesta. Zona D je, pak, predviđena kao prometno čvorište gdje je u planu i osiguravanje garaže s kapacitetom od 1500 mjesta – objašnjava pročelnica. Podsjeća i da zona C ima nešto više od 14 hektara i da se na njoj, osim stadiona, planiraju izgraditi još tri pomoćna terena. – Sam stadion imat će kapacitet 35.000 gledatelja, s natkrivenim tribinama – ističe A. Sarić.

Provoditelj arhitektonsko-urbanističkog natječaja je Društvo arhitekata Zagreb, rekla je pročelnica, dodajući kako će uskoro biti objavljen postupak nabave za voditelja projekta.