Može li promet biti bez žrtava? Otkrijte 9.9. u Zagrebu

U svijetu u kojem se svakodnevno govori o održivosti, inovacijama i digitalnoj transformaciji, jedno pitanje i dalje ostaje goruće – možemo li promet učiniti potpuno sigurnim, bez žrtava i teških posljedica?

Upravo na to pitanje odgovara međunarodni koncept Vision Zero, koji je u proteklom desetljeću postao okosnica strategija sigurnosti prometa u nizu zemalja. Hrvatska svoju priliku za iskorak dobiva kroz treće izdanje konferencije Vision Zero – Sigurna budućnost prometa, koja će se održati u utorak, 9. rujna 2025. u 11 sati u hotelu Zonar Zagreb (Trg Krešimira Ćosića 9).

Promjena koja spašava živote

Konferencija okuplja vodeće stručnjake iz prometa, sigurnosti i tehnologije, ali i predstavnike institucija te donositelje odluka. Cilj je jasan – približiti se viziji prometnog sustava u kojem je nulta tolerancija prema stradalima jedini prihvatljiv standard.

Program uključuje:

Izlaganja vodećih stručnjaka o strateškim pristupima Vision Zero konceptu

Panel-rasprave s ključnim dionicima iz sektora infrastrukture, sigurnosti, upravljanja prometom i javnih politika

Praktične smjernice i inovacije za povećanje sigurnosti na cestama

Mogućnosti umrežavanja sa stručnjacima i donositeljima odluka

Zašto je Vision Zero važan?

Hrvatska, kao i većina europskih zemalja, još uvijek se suočava s izazovima kada je riječ o sigurnosti u prometu. Prema podacima Europske komisije, unatoč kontinuiranom padu broja stradalih u prometu, brojke su i dalje previsoke – svaka nesreća nosi ljudske tragedije, ali i velike gospodarske gubitke.

Vision Zero pristup polazi od pretpostavke da nijedan gubitak života u prometu nije prihvatljiv. To znači da se odgovornost ne stavlja isključivo na vozače, već se promatra cijeli sustav: infrastruktura, vozila, zakonski okvir, obrazovanje i tehnologija. Uspješne primjene ovog modela u skandinavskim zemljama pokazale su da se uz odgovarajuće mjere broj smrtno stradalih može dramatično smanjiti.

Mjesto susreta ideja i rješenja

Konferencija Vision Zero 2025. zamišljena je kao događaj koji spaja akademsku zajednicu, privatni sektor, regulatorna tijela i donositelje odluka. Upravo takva sinergija ključna je za implementaciju konkretnih promjena i za oblikovanje prometne politike budućnosti.

Sudjelovanje na konferenciji se ne naplaćuje, no prijava je obavezna kako bi se osiguralo mjesto.

Ako vjerujete da sigurnost u prometu ne smije biti prepuštena slučaju, ovo je događaj koji ne želite propustiti. Vision Zero 2025 – Sigurna budućnost prometa nije samo konferencija, već platforma za pokretanje promjena koje doslovno spašavaju živote.

Prijavite se već danas i osigurajte svoje mjesto na konferenciji: Vision Zero 2025.