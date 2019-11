Nema više besplatnih buseva i tramvaja za Advent u Zagrebu, ali ima vlakova

Vožnja autobusima i tramvajima u prvoj zoni vikendima za vrijeme Adventa u Zagrebu ove godine neće biti besplatna. Dogovoreno je tako između Turističke zajednice grada Zagrebi ZET-a, a potvrdili su to i iz jedne i druge institucije.

- ZET se u zagrebački Advent uključio u vidu posebnih linija prema Mariji Bistrici i njihovom Adventu te će uspostaviti i liniju koja će posjetitelje prevoziti prema Uredu predsjednice, u Vilu Prekrižje. No ove godine besplatan je prijevoz vlakovima iz zagrebačkog prstena na Glavni kolodvor, i to od ponedjeljka do četvrtka, s obzirom da smo ostvarili suradnju s HŽ Putničkim prijevozom – rekla je direktorica zagrebačke turističke zajednice Martina Bienenfeld.

Iz ZET-a kažu da, unatoč tome što vožnja autobusom i tramvajem neće biti besplatna, i dalje nude daleko najpovoljniji oblik prijevoza u odnosu na ostale adventske destinacije, zahvaljujući izrazito pristupačnim cijenama karata za javni gradski prijevoz autobusima i tramvajima, među kojima se najviše ističe povoljna karta od 4 kune za 30 minuta vožnje. Podsjetimo, proteklih godina javni prijevoz bio je besplatan od petka u podne do nedjelje u ponoć za vrijeme trajanja manifestacije.