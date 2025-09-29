FOTO Jedna je apsolutni rekorder: Na ovim su lokacijama u Zagrebu kamere snimile najviše prometnih prekršaja

U posljednjih nekoliko godina prometne kamere postale su uobičajen prizor diljem Hrvatske. Dok ih jedni vide kao nužnu sigurnosnu mjeru, drugi se bune protiv njihova postavljanja.
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
No činjenica je da ondje gdje su postavljene – nesreća je manje. Ako se držimo ograničenja brzine, možda ćemo na odredište stići koju minutu kasnije, ali ćemo istovremeno zaštititi i sebe i druge u prometu.
Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL
Unatoč tome, na našim se cestama i dalje prečesto vozi prebrzo – od gradskih ulica do autocesta – pa su i kazne neizbježne. HAK revija dobila je podatke od zagrebačke policije, a vezano uz kamere prošle godine zabilježile najviše prekršaja na području glavnog grada.
Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL
Prva na popisu je kamera na Aleji grada Bologne, kod Podsusedske aleje, s čak 9926 snimljenih vožnji iznad ograničenja.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Slijedi kamera na istoj aleji, kod Dubravice, sa 5269 prekršaja
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Slijedi ona na Aveniji Marina Držića, nedaleko Slavonske, s 3526 prekršaja, potom kamera na Slavonskoj aveniji kod Sachsove ulice s 1567 prekršaja te ona na Slavonskoj kod kućnog broja 59 s ukupno 805 snimljenih slučajeva.
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
