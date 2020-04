Nada odgovara na pitanja o koroni, a ZICER-ovci imaju i grafove koji računaju kolika je vjerojatnost da se zarazite

Stvorena je da umjesto liječnika odgovara na sva naša pitanja o koronavirusu u bilo koje doba dana ili noći i zna baš sve što nas zanima o toj bolesti. Ona je Nada, virtualni asistent koji putem Facebooka odgovara na pitanja o COVIDU-19, a nastala je, kaže njen "otac" Dario Begonja iz tvrtke Hero Factory, u samo nekoliko dana. Funkcionira, govori, vrlo jednostavno: sve što je potrebno jest javiti se u "inboks" Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), a zatim ovaj chatbot preuzima svu komunikaciju.

- Na početku robot sugovorniku nudi opciju tema, poput provjere simptoma korone, kako se zaštiti, kome se obratiti... Korisnik klikne na onu koja ga zanima, a chatbot zatim odgovara na njegova pitanja. Može ih pokriti oko 80 posto, a za ona jako specifična upućuje na kontakte osoba koji su za njih specijalizirani. Nada u danu može "razgovarati" s 200-300 korisnika Facebooka, a svaki "razgovor" traje oko 15 minuta – objašnjava Begonja.

Projekt je, dodaje, nastao u suradnji sa HZJZ-om, i to po uzoru na zemlje u kojima takav bot već postoji, poput SAD-a, Engleske i Indije, a glavni mu je cilj olakšati opterećenje svakodnevnom lavinom pitanja o COVIDU-19.

No, to je samo jedan od alata za borbu s koronavirusom koje su osmislili poduzetnici iz Zagrebačkog inovacijskog centra (ZICER) kako bi hrvatski epidemiolozi i liječnici, osim medicinskih, na raspolaganju imali i tehnološka oružja. Web aplikacija koja, među ostalim, sadrži grafove rasta potvrđenih i stvarnih slučajeva te test vjerojatnosti zaraze koronavirusom ovisno o broju kontakata, čime se želi upozoriti na nužnost praćenja uputa o socijalnom distanciranju, djelo je programera tvrtke Agilos IT, koja ima ured također u 12. paviljonu Zagrebačkog velesajma.

- Shvatili smo da mnogi ne znaju što zapravo učiniti u ovoj situaciji ili u panici zaborave i ono što znaju. Stoga smo izvukli parametre na temelju kojih procjenjujemo omjer potvrđenih naspram stvarnih slučajeva te izradili model širenja virusa. Glavna je poruka algoritma da treba smanjiti broj kontakata i držati se preporuka – kaže direktor tvrtke Ivan Žuna. Ljubomir Lokin i njegovi kolege u 3D Techu, pak, koriste ZICER-ove 3D printere za proizvodnju Venturijevih cijevi za respiratore, vizira za medicinsko osoblje i kvačica za zaštitne maske. Iskustvo su, kaže direktor tvrtke Luka Biondić, stjecali proizvodnjom stomatoloških pomagala, poput prozirnih aparatića za zube, a iz laboratorija s printerima gotovo ne izlaze, unatoč tome što su prostori na Velesajmu već deset dana zbog koronavirusa zatvoreni. ZICER-ov direktor Frane Šesnić, naime, zbog plemenitog im je projekta dao zeleno svjetlo za nastavak rada.

- Samo nekoliko dana nakon inicijative počele su pljuštati poruke i pozivi sa svih strana. Radimo ovo iz dobre volje, a želimo aktivirati i druga poduzeća da pomognu – kaže Biondić. Uključio se i inovator Marko Kozjak, vlasnik tvrtke Vee Mee koji se već proslavio istoimenom aplikacijom kojom kupci skeniranjem QR koda pokraj voća mogu u nekoliko sekundi saznati s kojeg obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Sad je, pak, okupio 1300 tih OPG-ova na platformi koja funkcionira kao digitalna tržnica. Povezuje kupce i proizvođače, a kontakti su kategorizirani po županijama i vrstama proizvoda, od voća i povrća, do mliječnih proizvoda i mesa, pa i presadnica.

- Cilj nam je da u ovom vremenu izuzetno važne informacije prenesemo brzo, transparentno, točno i besplatno – kaže Kozjak.