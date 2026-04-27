Napumpajte gume i vidimo se na startu! Evo kako pripremiti bicikl za Večernjakovu biciklijadu

Dolaskom toplijeg i suhog vremena otvorena je sezona pedaliranja, a uz to se bliži i 44. izdanje Večernjakove biciklijade koja će se održati 13. lipnja, sa startom u 10 sati na Trgu dr. Franje Tuđmana u Zagrebu. Nakon zajedničkog polaska, biciklisti će se uputiti na oko 20 kilometara dugu rutu do Parka Vugrinščak u Samoboru. Tamo će se, za završni dio programa i dobru atmosferu pobrinuti šibenski bend BluVinil, koji je nedavno oduševio publiku u prepunom zagrebačkom Boogaloo klubu, gdje je predstavio album “Carstvo Mediterana”. Svi koji žele s nama ispisati povijest i stvarati nove uspomene prijaviti se mogu na web-stranici biciklijada.hr .

A prije nego što se pridružite koloni s ostalim ljubiteljima pedaliranja, savjetuje se pregledati u kakvom je stanju sam bicikl. Mario Cesnik, automehaničar koji se i sam aktivno bavio biciklizmom i sudjelovao u biciklističkim utrkama, danas servisira dvokotačne ljubimce u radioni u Zagrebu, a nama je ispričao koji su neki od najčešćih kvarova na biciklima te što treba činiti kako bi sami produljili njihov životni vijek.

Vozači bicikala uglavnom nisu dovoljno educirani i informirani o održavanju istih, kazao nam je Cesnik. Bicikl, za razliku od automobila kojeg se vodi na tehnički pregled svakih godinu dana, često ostaje zanemaren, istaknuo je. – Kad se na automobilu upale lampice, znamo što nam je činiti – vrijeme je za servis. Navikli smo jednom godišnje provjeriti stanje i ispravnost automobila i tako spriječiti veće kvarove. No, bicikl često ostaje po strani sve dok nešto ne pođe po zlu – istaknuo je.

Proces održavanja bicikala nije dovoljno prepoznat kao nužnost, kazao nam je, ali potreba za odlaskom na servis itekako postoji. Slično kao i kod automobila, ta potreba ovisi, dodao je, o godišnjoj kilometraži te o uvjetima u kojima se bicikl koristi. – Biciklisti koji voze tijekom cijele godine, a posebice zimi, izloženi su zahtjevnijim uvjetima poput vlage, soli i niskih temperatura. Upravo takvi loši uvjeti ubrzavaju trošenje komponenti koje s vremenom mogu i zahrđati – objasnio nam je Cesnik i dodao kako je stoga redovito održavanje u tim slučajevima spas za bicikl.

Neki od najčešćih kvarova na biciklima su probušene gume, kvarovi na kočnicama, pucanje sajli te iskrivljeni ili rascentrirani kotači, kazao nam je Cesnik. Na biciklu nema lampica koje bi signalizirale kvar pa je Cesnik savjetovao da se svaki novi ili neobičan zvuk provjeri kod servisera. Životni vijek bicikala može se produljiti samo pažnjom i pravovremenom reakcijom, dok je za kvalitetan popravak potrebna posvećenost, malo alata i ljubav prema napravi. – Čim vozač primijeti čudan zvuk, to je jasan signal da je vrijeme za posjet serviseru. Oni pak vještiji kvarove mogu spriječiti i sami, primjerice redovitim podmazivanjem lanca s uljem ili redovitim provjeravanjem i pumpanjem guma – rekao je i naglasio kako bi svaki vozač, želi li osigurati dugovječnost svog metalnog ljubimca, tu i tamo trebao pružiti takvu minimalnu dozu brige.

Prije polaska na dulje putovanje biciklom potrebno je obaviti takozvani mali servis, istaknuo je Cesnik. On podrazumijeva temeljitu provjeru svih ključnih dijelova bicikla. Provjeravamo jesu li svi šarafi na svom mjestu i jesu li pravilno zategnuti, zatim kakvo je stanje guma te podešavamo mjenjač i testiramo kočnice – kazao je. A što ako putem dođe do poteškoća i pukne guma, pitali smo ga. Tada je važno ostati smiren i uz sebe imati osnovnu opremu za popravak, rekao nam je Cesnik. – Problem je u tome što većina biciklista, inače, sa sobom ne nosi osnovnu opremu za popravak koja uključuje rezervnu zračnicu, pumpu te alate poput montirača za gume. Bez toga si vozači na takvom putu, nažalost, ne mogu pomoći na licu mjesta. Preostaje im jedino gurati bicikl ili pozvati pomoć, odnosno nekoga tko bi došao po njih automobilom – istaknuo je Cesnik.