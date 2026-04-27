Može li Zagreb krenuti ovim putem: 'I u Amsterdamu i u Parizu je bilo puno kmečanja...'

Koja je šansa da će Zagreb krenuti ovim putem, pita jedan Zagrepčanin na Redditu uz priloženu fotografiju na kojoj je uspoređena situacija iz jednog europskog grada 2022. i 2025. Na dijelu koji prikazuju situaciju 2022. vidi se široka prometnica s tramvajskim tračnicama, trakom za automobilski promet i jako malo zelenila. Ista lokacija 2025. je, pak, znatno preuređena – tramvaj i dalje prolazi, ali prostor je ozelenjen drvoredima i dodane su biljke, a prometnica je pretvorena u pješačko-biciklističku zonu.

"Problem je da je većina ovakvih transformacija išla u smjeru odozdo prema gore, odnosno da su građani željeli promjenu i prisilili politiku da oduzme prostor automobilima. Sjetimo se kmečanja oko biciklističke u jednom bloku Deželićeve, protesta građana oko Svetog Duha jer im pauk, zamislite, odvozi aute parkirane na pločniku. Rado bih da sam u krivu, ali mislim da ovakvu transformaciju grada nećemo na velikom planu vidjeti tako skoro", piše u jednom od komentara.

U drugom se dodaje: "70-ih, kada se odlučila transformacija Amsterdama na javni prijevoz + biciklizam, taj prijedlog je u gradskoj skupštini prošao za jedan glas. Alternativa je bila rušenje povijesnih zgrada, proširenje mostova. Nakon prihvaćanja u Skupštini, bili su prosvjedi automobilima. Svi su gradovi prošli ovo što mi imamo, samo dosta ranije. I uvijek je bilo otpora, koji je prošao s vremenom jer se donja slika pokazala bolja po svim objektivnim metrikama", piše.

Netko je za primjer napisao i kako je šetao Deželićevom i stvarno nema potrebe da tamo budu tri trake. "Nije to neki glavni zeleni val ili nešto. Ima fino i parkinga, velika stabla koja daju divan hlad, biciklistička staza na kojoj idu bajsevi, stvarno je uredna ulica kakvu Zagreb zaslužuje", kaže.

"Zagreb to pokušava cijelo vrijeme ja bih rekla, ali mi građani bez kulture sve sabotiramo", piše, pak, jedna Zagrepčanka, a druga dodaje kako je i u "Amsterdamu i Parizu bilo puno kmečanja pa sad većina vidi da je promjena na bolje".