Pogledajte štetu koju je napravio mladi Nijemac u Zagrebu: Zabio se u garažu, pokidao strop, a nema ni vozačku!

Vozač teretnog vozila ignorirao je jasno istaknuto ograničenje visine na ulazu u garažu trgovačkog centra na Črnomercu i pritom oštetio konstrukciju, a policija je naknadno utvrdila i da uopće nema vozačku dozvolu. U subotu oko 18 sati u Ulici grada Mainza 25-godišnji državljanin Njemačke upravljao je Renaultovim teretnim vozilom visine 2,48 metara. Unatoč oznaci koja upozorava da je maksimalna dopuštena visina 2,30 metara, nastavio je vožnju te je na samom ulazu gornjim dijelom vozila udario u tri stropne obloge. U nesreći je nastala materijalna šteta, a ozlijeđenih nije bilo.

Policijskim očevidom utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita. Uhićen je i priveden na nadležni prekršajni sud. Policija je predložila kaznu od 2.780 eura i zabranu upravljanja vozilima B kategorije na četiri mjeseca, no sud ga je na kraju kaznio s 1.580 eura.