Kamo na dva kotača iz Zagreba? Čeka vas 150 km staza kroz prirodu, a 44. Večernjakova biciklijada provest će vas kroz dio najljepše rute

Po bregima, uz potoke, kroz šume i polja, ljubitelji bicikliranja ne moraju daleko od Zagreba i njegova prstena da bi pronašli dobre staze. U gradu i okolici čeka niz ruta različite težine, jedna je ljepša od druge, a u nastavku donosimo popis nekih od njih. Stanovnici zapadnog dijela metropole, primjerice, vole pedalirati obalama potoka Črnomerec, Vrapčak i Kustošak. Vožnjom uz šetnice ovih potoka dolazi se i do Jaruna, mnogima omiljene biciklističke lokacije. Odande se, pak, savskim nasipom može doći i do Rakitja i Orešja. Staza duga oko 35 kilometara proteže se od pješačkog Savskog mosta desnom obalom Save sve do jezera, pri čemu biciklisti gotovo cijelim putem mogu izbjeći cestovni promet. Do Rakitja je moguće stići i alternativnom, makadamskom rutom koja se sa savskog nasipa odvaja prema Lučkom. Ta dionica vodi kroz prirodu sve do kompleksa jezera, u potpunosti izvan prometnih gužvi.

Za bijeg od gradske vreve može se potegnuti i do Samobora. Tamo je, u proteklih nekoliko godina predstavljeno sedam biciklističkih ruta koje svoj početak i završetak imaju na Trgu kralja Tomislava i sa svojih 150 kilometara ukupne dužine vode kroz najslikovitije samoborske predjele. Jedna od ljepših je kružna ruta uz desnu obalu Save, duga je 31 kilometar, a za odvoziti ju je potrebno izdvojiti oko dva sata. Nalazi se na potezu Samobor – Bregana – Samoborski Otok – Savršćak – Medsave – Jezero Orešje – Strmec – Domaslovec.

Grad na istočnim obroncima Samoborskog gorja, idealna je destinacija i za biciklističke brdske avanture. Ljubitelji adrenalina mogu, primjerice, nakon starta na Trgu kralja Tomislava krenuti lagano cestom kroz naselja Rude i Braslovje do naselja Prekrižje Plešivičko gdje se prelazi na šumski put prema planinarskom domu Željezničar na Oštrcu. Pritom je šumski dio uspona fizički dosta zahtjevan, a nakon planinarskog doma na Oštrcu ruta vodi istim putem natrag u centar Samobora.

Jedna od poznatijih i najposjećenijih staza je i Crvena ruta. Sastoji se od dva dijela, prvi je pritom laganiji, pogodan za bicikliste rekreativce kao izlet i vožnja od Samobora preko Bregane i Grdanjaca do popularnih izletišta Bio parka Divlje vode i Žumberačkog eko sela u prirodnom okruženju doline rječice Bregane. Udaljenost od Samobora je oko 22 km pa toliko treba računati i za povratak istim putem.

Drugi dio ove rute je za izdržljivije vozače, spremne otpedalirati cijeli krug s puno uspona i strmih nizbrdica. Ruta prolazi idiličnim krajolicima Samoborskog i Žumberačkog gorja s vidikovcima na žumberačke visoravni, sela i najviši vrh Žumberačke gore, Svetu Geru. Najvećim dijelom prati postojeću trasu označene biciklističke staze Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, pa orijentacija ne bi trebala biti problem.

Za sve koji žele pobjeći iz Zagreba na kratki biciklistički izlet, odličan izbor je i ruta duga oko 40 kilometara koja prolazi kroz polja Turopolja. Polazišna točka je Savski most, a put dalje vodi kroz Lanište i Brezovicu u smjeru Brebernice i Markuševca Turopoljskog.

U okolici Zaprešića nalazi se, pak, ruta koja vodi uz dvorce, crkve, prirodu i naseljena mjesta. Dugačka je 29 kilometara, počinje kod parka Novi dvor, a za prijeći ju, potrebno je izdvojiti oko dva sata. Vodi preko Javorja i Prudnice do Marije Gorice, a na trasi se, među ostalim, nalazi Januševec, jedan od najljepših dvoraca u Hrvatskoj. Oko dvorca Lužnice, pak, vodi ruta koja počinje u Novim dvorima u Zaprešiću, a vodi preko Trga dr. Franje Tuđmana, do imanja bana Jelačića, gdje i završava.

Okolica Ivanić-Grada također nudi puno opcija za aktivan odmor, posebno za bicikliste. Većina ruta polazi iz samog grada i vodi kroz slikoviti moslavački kraj. Jedna od ljepših je Lonjska ruta, lagana staza duga oko 13 kilometara koja iz centra prolazi kroz okolna naselja i dijelom prati rijeku Lonju.

A svi ljubitelji rekreacije na dva kotača mogu nam se pridružiti i na 44. izdanju Večernjakove biciklijade koje će se održati 13. lipnja, sa startom u 10 sati na Trgu dr. Franje Tuđmana u Zagrebu. Nakon zajedničkog polaska, biciklisti će se uputiti na oko 20 kilometara dugu rutu do Parka Vugrinščak u Samoboru. Tamo će se, za završni dio programa i dobru atmosferu pobrinuti šibenski bend BluVinil, koji je nedavno oduševio publiku u prepunom zagrebačkom Boogaloo klubu, gdje je predstavio album “Carstvo Mediterana”. Svi koji žele s nama ispisati povijest i stvarati nove uspomene prijaviti se mogu na web-stranici biciklijada.hr.