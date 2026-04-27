SVE OZBILJNIJI PROBLEM

Ovu zagrebačku osnovnu školu pohađa čak 954 učenika! Roditelji traže još mjesta: 'Uvjeti nisu adekvatni'

Hrvatski Leskovac: U cijelom naselju nema osnovne škole
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
27.04.2026.
u 11:35

Proširenje traže stanovnici Brezovice, budući da broj učenika u posljednje vrijeme sve više raste, a područna škola u Odranskom Obrežu ne zadovoljava današnjim uvjetima.

Brezovica je jedna od najvećih gradskih četvrti u Zagrebu, no ujedno je i jedna od najrjeđe naseljenih. Broj stanovnika, međutim, posljednjih godina ubrzano raste, a ovo područje na periferiji grada posebno je privlačno obiteljima s djecom. To, pak, znači da će kvartovske škole ubrzo postati prenapučene, drže stanari, pa su putem mjesne samouprave zatražili da se pokrenu aktivnosti za dodatnom gradnjom.

Kako stoji u zaključku Vijeća gradske četvrti Brezovica, traži se dogradnja Osnovne škole Brezovica i područnog objekta u Odranskom Obrežu. – Uslijed doseljavanja stanovništva, demografskog rasta i potrebe postupnog stvaranja uvjeta za organizaciju jednosmjenske nastave, na području Gradske četvrti Brezovica iskazuje se trajna potreba za proširenjem prostornih kapaciteta osnovnoškolskih objekata. Vijeće predlaže pokretanje postupka izrade projektne dokumentacije i planiranje proširenja središnjeg objekta Osnovne škole Brezovica na adresi Brezovička cesta 98A, uključujući dogradnju dodatnih učioničkih kapaciteta i pratećih sadržaja, kao i daljnje razmatranje izgradnje novog školskog objekta na području Gradske četvrti Brezovica, sukladno razvojnim i demografskim pokazateljima. 

Vijeće ujedno predlaže pokretanje postupka izrade projektne dokumentacije za obnovu i dogradnju Područne škole Odranski Obrež na adresi Obreška cesta 10, koja djeluje u sastavu Osnovne škole Brezovica, uključujući rekonstrukciju i proširenje objekta, uređenje okoliša škole, sanaciju krovišta, rješavanje problema parkiranja te rješavanje imovinskopravnih odnosa potrebnih za realizaciju zahvata – stoji u zaključku dokumenta koji je na dnevnom redu sjednice Vijeća zakazane za ovu srijedu. Da je učenika u posljednje vrijeme sve više, pokazuju i službeni podaci Ministarstva obrazovanja. U trenutačnoj školskoj godini nastavu u centralnom objektu pohađa 954 učenika, lani ih je bilo 919, a u u ranijim godinama oko 900. U područnoj školi u Odranskom obrežu broj učenika u posljednjim godinama oscilira između 50 i 90. 

Proširenje traže stanovnici Brezovice, naglašava se u obrazloženju dokumenta, budući da broj učenika u posljednje vrijeme sve više raste, a škola u Odranskom Obrežu ne zadovoljava današnjim uvjetima. – U Područnoj školi Odranski Obrež postoje ograničeni prostorni kapaciteti, nema odgovarajućih pratećih sadržaja, a objekt i okoliš zahtijevaju obnovu i funkcionalno unaprjeđenje. Dodatno, potrebno je riješiti pitanje parkiranja, sanacije krovišta i imovinskopravnih odnosa kao preduvjeta za realizaciju zahvata – ističe se.

