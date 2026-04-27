Od škola do trgovačkih centara: Ovo je kronologija prijetnji bombama u Zagrebu, a oglasio se i Grad

Zastrašujući e-mail s prijetnjama o postavljenim eksplozivnim napravama, koji je tijekom dana stigao na više adresa, pokrenuo je novi val evakuacija škola u Zagrebu, ali i u Splitu i Rijeci. Policija je odmah izašla na teren, a učenici i djelatnici hitno su izvedeni iz zgrada dok traju protueksplozijski pregledi. Prema dostupnim informacijama, među prvima su evakuirane Gimnazija Lucijana Vranjanina, 12. gimnazija u Dubravi te Druga gimnazija, a slične scene ubrzo su se počele ponavljati i u drugim dijelovima grada. Učenici svjedoče kako ih je dojava zatekla usred nastave. – Pisale smo test iz fizike kad su nam rekli da odmah moramo izaći. U prvi tren nismo ni shvatile što se događa, bilo je šokantno – prepričavaju učenice Druge gimnazije, dodajući kako će im, kažu, sada dobro doći dodatno vrijeme za pripremu.

Ono što dodatno uznemiruje jest sadržaj samog maila, koji je, prema informacijama kojima raspolažemo, iznimno brutalan i napisan s očitom namjerom izazivanja panike. U poruci se spominju škole kao mete te se navode detalji o navodnim eksplozivnim napravama, što je bio okidač za žurnu reakciju policije i protueksplozijskih timova. O današnjim događajima oglasio se i Grad Zagreb, koji najoštrije osuđuje pokušaje unošenja nemira među djecu i ometanja nastave. – Nadamo se da će se i ovaj put pokazati da su dojave lažne, no podsjećamo da su i lažne prijetnje kazneno djelo te očekujemo da će počinitelji biti što prije otkriveni – poručili su iz Grada, ističući da su u stalnom kontaktu s Policijskom upravom zagrebačkom i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih te da se odluke o evakuaciji donose u dogovoru s policijom.

No škole nisu jedine na meti. Već jučer navečer evakuiran je i zagrebački Z Centar nakon dojave o bombi, dok su u četvrtak iz istog razloga ispražnjeni Arena Centar i Arena Park. Nekoliko dana ranije, 17. travnja, dojave su uznemirile i Avenue Mall te City Center One East – sve su se na kraju pokazale lažnima. Val prijetnji traje već tjednima. Samo u petak više zagrebačkih škola – uključujući IV. i XV. gimnaziju, Ugostiteljsko-turističko učilište, Hotelijersko-turističku školu, OŠ Retkovec i Gimnaziju Sesvete – zaprimilo je dojave o bombama. Istovremeno su slične prijetnje stigle i u obrazovne ustanove na zadarskom području.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je kako je u posljednjih nekoliko dana zabilježeno stotinjak lažnih dojava diljem Hrvatske. Naglasio je da se poruke šalju s lažnih e-mail adresa iz inozemstva te da policija surađuje s međunarodnim službama, uključujući Europol i američke agencije. – Nijedna od dosad zaprimljenih prijetnji nije bila stvarna, ali svaku shvaćamo ozbiljno – poručio je. Sličan scenarij zabilježen je i prošlog ponedjeljka, kada je zbog dojave evakuirana Osnovna škola Ivana Gundulića u Zagrebu, kao i 10. travnja kada su prijetnje obuhvatile čak 16 škola, ali i zgradu Gradske uprave te stranke Možemo. Unatoč tome što su sve dosadašnje dojave bile lažne, njihov intenzitet i učestalost izazivaju sve veću zabrinutost među roditeljima, učenicima i nastavnicima.