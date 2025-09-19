Roditelji idu u prosvjed zbog maloljetničke bande u Dubravi. Policija identificirala šestoricu

PU zagrebačka potvrdila je da je do sada identificirano šest maloljetnika povezanih s brutalnim napadom na grupu dječaka u Dubravi, a kriminalističko istraživanje i dalje traje. Napad se dogodio 6. rujna na igralištu Osnovne škole Antuna Mihanovića u Retkovcu. "Od šestero uključenih u događaj, troje su djeca mlađa od 14 godina te za njih ne postoji kaznena odgovornost. U odnosu na njih, Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu dostavlja se izvješće kao nadopuna kaznene prijave podnesene protiv maloljetnog počinitelja. Maloljetnik je 7. rujna uhićen zbog sumnje na kazneno djelo tjelesne ozljede iz članka 117. Kaznenog zakona te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku. Nakon ispitivanja pred sucem za mladež, pušten je na slobodu", rekli su iz policije za 24 sata.

Dana 17. i 18. rujna, dvoje maloljetnika predano je pritvorskom nadzorniku, a odluka suca za mladež odvela ih je u Centar Dugave, namijenjen djeci i mladima s problemima u ponašanju. O događaju je obaviješten nadležni Hrvatski zavod za socijalni rad. U nedjelju, 14. rujna, policija je zaprimila dojavu o napadu na okretištu Dubec, no po dolasku nisu zatekli ni ozlijeđenu osobu ni počinitelje. Provode se sve provjere kako bi se utvrdilo je li do incidenta uopće došlo, a u zdravstvenim ustanovama nije evidentiran nitko tko je zatražio liječničku pomoć. Podsjetimo, u Dubravi je 23. kolovoza došlo do narušavanja javnog reda i mira kada je skupina mlađih osoba galamila na javnom mjestu te fizički napala ženu i muškarca, koji su zadobili lakše ozljede. Policija je do sada utvrdila identitet troje sudionika, jednog 14-godišnjaka i dvoje mlađih od 14 godina, dok potraga za ostalima traje.

"Policijska uprava zagrebačka postupa povodom svake zatražene intervencije glede nasilja, navezano da li je riječ o javnom pogovoru, prijavi fizičke osobe, dojavi odgojno-obrazovne ustanove ili informaciji prikupljenoj operativnim radom. S obzirom da se pod pojmom policijske intervencije može smatrati različito postupanje policije, ne samo ono vezano za neprikladno ponašanje ili vršnjačko nasilje, smatramo da, zbog moguće stigmatizacije bili fizičke i li pravne osobe, ne postoji interes javnosti temeljem kojeg bi izvještavali javnost o broju pruženih intervencija, broju događaja, aktivnost i slično", priopćili su iz policije.

"Kad se radi o zaštiti djece, policija postupa posebno obazrivo jer se radi o zaštiti ranjivih žrtava. Poduzimaju sve potrebite mjere i radnje s ciljem zaštite žrtava i procesuiranja počinitelja, a u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom. Dakle, policija po saznanjima o ovakvim i sličnim događajima žurno intervenira i poduzima sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti u suradnji sa svim tijelima koja sudjeluju u postupku zaštite dobrobiti maloljetnih i žrtava i počinitelja. Bez obzira o kakvom se obliku nasilja radilo, kada ga vidimo, potrebno je reagirati i zaustaviti ga jer našu pomoć trebaju, kako dijete koje trpi nasilje, tako i dijete koje koristi nasilje. O svim slučajevima nasilja, pogotovo kada je riječ o djeci, potrebno je žurno obavijestiti policiju na broj 192", dodali su. Nakon više krvavih napada, roditelji iz Retkovca odlučili su pratiti djecu u svakodnevnim aktivnostima te najavili prosvjed, koji je planiran za 28. rujna.