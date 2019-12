Najtraženiji su tretmani depilacije i čišćenja lica, a hit je i 'Foot fetish'

Najtraženiji su tretmani depilacije i čišćenja lica, posebice među klijentima između 20 i 40 godina koji se žele dobro osjećati u svojoj koži, otkriva nam Žaklina Medica, koja je u Zagrebu nedavno otvorila “Men’s choice no. 1.”. Prvi je to kozmetički salon isključivo za muškarce, i to ne samo u metropoli, ističe, nego i cijeloj Hrvatskoj. A vlasnica, koja je završila studij strojarstva i brodogradnje, ali joj je cijela karijera vezana uz kozmetiku, na to se, kaže, odlučila zbog iskustva iz prakse.

Pedikura na suho

– Godinama, naime, imam salon za žene te sam primijetila kako su muški klijenti sramežljivi, neugodno im je, dolazili bi u zadnjim terminima nadajući se da neće nikoga sresti, a istodobno su sve više koristili kozmetičke tretmane. Ideja da otvorim salon samo za njih pala mi je na pamet prije godinu i pol, kada sam shvatila da i muškarci zaslužuju prostor gdje će se osjećati sigurno i opušteno – govori Žaklina.

A u tom salonu, dodaje, nude im se svi tretmani, uključujući razne masaže, ali i sve vrste depilacija pa tako i intimnu, pri kojima koriste razne vrste voska, uključujući topli i hladni te brazilski, koji je namijenjen baš muškoj koži te bol, objašnjava, svodi na minimum. Tu su i estetska te medicinska pedikura, a posebno ističe “Foot fetish” verziju koja se radi na suho, ima poseban protokol, koriste se balzami, a uključuje i masažu i piling. Naravno, u ponudi su i sve vrste čišćenja lica, a rješavaju i ožiljke ili akne, pa čak i bore.

– Muška koža potpuno je različita od ženske, primjerice, 30 je posto masnija pa tome treba prilagoditi i kozmetiku, posebne kreme, serume, pilinge..., a mi koristimo proizvode poznate japanske marke – kaže Žaklina.

Dnevno pet-šest mušterija

Mušterije su pak najčešće biznismeni te ljudi s estrade i odvjetnici, a svakom se klijentu pristupa individualno.

– S obzirom na to da smo tek otvorili, dnevno ih kroz salon prođe pet-šest. Mogu se i online naručiti za tretman, ali i odabrati kojega od četvero naših djelatnika žele – zaključuje Žaklina Medica.