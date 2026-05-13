komentirao potpisivanje ugovora

Dio zagrebačke obilaznice ide u proširenje! Tomašević: Nadamo se trećem traku na cijeloj dionici

Zagreb: Konferencija za medije o početku upisa u dječje vrtiće Grada Zagreba
Gabrijela Krešić
13.05.2026.
u 11:55

Na konferenciji za novinare gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je i današnje potpisivanje ugovora za rekonstrukciju i dogradnju kolnika trećim voznim trakom na autocesti A3, na dionici od čvora Zagreb zapad do čvora Lučko. Poručio je kako Grad Zagreb podržava projekt jer bi trebao rasteretiti promet i smanjiti gužve na zagrebačkoj obilaznici.

– Jako je značajno za građane grada Zagreba i mi apsolutno pozdravljamo taj projekt koji provodi država – rekao je Tomašević. Dodao je kako se nada da će se proširenje nastaviti i na ostatku obilaznice. – Radi se o dijelu obilaznice, tog trećeg traka, i nadam se da će se u dogledno vrijeme nastaviti ti projekti tako da cijela obilaznica dobije treći trak– kazao je. Podsjetimo, Hrvatske autoceste prošle su godine raspisale natječaj za izradu studijske dokumentacije za novu južnu obilaznicu Zagreba dugu oko 95 kilometara. Nova trasa trebala bi povezivati autoceste A2 i A4 te izmjestiti dio tranzitnog prometa izvan grada.

Tomašević je istaknuo kako je zagrebačka obilaznica među najopterećenijim prometnicama u državi. – To je jako bitno iz perspektive prometa jer se radi, ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj. Zagrebačka obilaznica koristi se ne samo za tranzitni promet nego i za gradski promet – rekao je. Dodao je kako upravo zato projekt smatra važnim za smanjenje prometnih gužvi i bolje funkcioniranje prometa u Zagrebu.

