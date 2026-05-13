Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MEĐUNARODNI SUSRET

Velika Gorica ugostila diplomatsku elitu iz više od 20 zemalja svijeta

Foto: Grad Velika Gorica
1/4
Autor
Hassan Haidar Diab
13.05.2026.
u 11:37

Program posjeta započeo je u Velikoj Mlaki obilaskom kapele sv. Barbare, gdje su gosti upoznati s drvenim sakralnim spomenicima Turopolja – jedinstvenim dijelom hrvatske kulturne baštine.

Velika Gorica danas je postala središte diplomatskih susreta i međunarodnog povezivanja ugostivši gotovo dvadeset veleposlanika i otpravnika poslova akreditiranih u Republici Hrvatskoj. Posjet visokih predstavnika iz više od 20 zemalja još je jednom potvrdio rastući međunarodni ugled grada, njegov snažan gospodarski razvoj i potencijal za nova partnerstva, investicije i suradnju na području poduzetništva, kulture i turizma.

Gotovo dvadeset stranih veleposlanika i otpravnika poslova akreditiranih u Republici Hrvatskoj, iz više od dvadeset zemalja, među kojima su Čile, Bugarska, Australija, Alžir, Maroko, Austrija, Portugal, Katar, Indonezija, Mađarska, Bosna i Hercegovina, Češka, Litva, Malezija, Kazahstan, Slovenija, Republika Koreja, Albanija, Belgija, Turska i Kosovo, danas je boravilo u službenom posjetu Velikoj Gorici.

Program posjeta započeo je u Velikoj Mlaki obilaskom kapele sv. Barbare, gdje su gosti upoznati s drvenim sakralnim spomenicima Turopolja – jedinstvenim dijelom hrvatske kulturne baštine. Delegaciju veleposlanika potom je u Centru za posjetitelje Turističke zajednice Velike Gorice dočekao gradonačelnik Krešimir Ačkar sa suradnicima.

„Dobrodošli u Veliku Goricu, srce Turopolja i šesti najveći grad u Hrvatskoj. Veliko mi je zadovoljstvo ugostiti vas danas i predstaviti naš grad, njegove ljude i njegov razvoj. Velika Gorica moderan je i brzo rastući grad, posvećen podizanju kvalitete života te snažno usmjeren razvoju poduzetništva, ulaganja, sporta i stvaranju prilika za mlade i obitelji. Ponosni smo na naše projekte, kontinuirani razvoj i jasnu viziju budućnosti. Nadam se da će vam ovaj posjet ostaviti snažan dojam energije i potencijala našega grada te otvoriti vrata budućoj suradnji i trajnim prijateljstvima”, istaknuo je gradonačelnik Ačkar.

Tom prilikom Nikola Pejak predstavio je prirodne, kulturne i turističke posebnosti Velike Gorice i Turopolja, dok je Ivana Belošević demonstrirala pripremu jednog od najpoznatijih turopoljskih specijaliteta – turopoljskih štrukli, približivši gostima bogatu gastronomsku tradiciju ovoga kraja. Diplomati su tijekom posjeta obišli Poduzetnički inkubator, gradilište Nacionalnog nogometnog kampa te poslovnu zonu Meridian 16 – projekte koji Veliku Goricu sve snažnije pozicioniraju na investicijskoj karti Hrvatske.

Veleposlanica Maroka i doajenica diplomatskog zbora Nour El Houda Marrakchi u ime svih prisutnih zahvalila je na srdačnom prijemu. „Zahvaljujemo gradonačelniku Ačkaru na iznimnom gostoprimstvu i toplom prijemu. Tijekom posjeta imali smo priliku upoznati grad bogate tradicije, snažnog razvoja i velikog potencijala. Velika Gorica ostavila je na nas snažan dojam te vjerujemo kako će ovaj susret otvoriti prostor za buduću suradnju i nova partnerstva”, poručila je Marrakchi.
Ključne riječi
Velika Gorica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!