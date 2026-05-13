Velika Gorica ugostila diplomatsku elitu iz više od 20 zemalja svijeta

Velika Gorica danas je postala središte diplomatskih susreta i međunarodnog povezivanja ugostivši gotovo dvadeset veleposlanika i otpravnika poslova akreditiranih u Republici Hrvatskoj. Posjet visokih predstavnika iz više od 20 zemalja još je jednom potvrdio rastući međunarodni ugled grada, njegov snažan gospodarski razvoj i potencijal za nova partnerstva, investicije i suradnju na području poduzetništva, kulture i turizma.

Gotovo dvadeset stranih veleposlanika i otpravnika poslova akreditiranih u Republici Hrvatskoj, iz više od dvadeset zemalja, među kojima su Čile, Bugarska, Australija, Alžir, Maroko, Austrija, Portugal, Katar, Indonezija, Mađarska, Bosna i Hercegovina, Češka, Litva, Malezija, Kazahstan, Slovenija, Republika Koreja, Albanija, Belgija, Turska i Kosovo, danas je boravilo u službenom posjetu Velikoj Gorici.

Program posjeta započeo je u Velikoj Mlaki obilaskom kapele sv. Barbare, gdje su gosti upoznati s drvenim sakralnim spomenicima Turopolja – jedinstvenim dijelom hrvatske kulturne baštine. Delegaciju veleposlanika potom je u Centru za posjetitelje Turističke zajednice Velike Gorice dočekao gradonačelnik Krešimir Ačkar sa suradnicima.

„Dobrodošli u Veliku Goricu, srce Turopolja i šesti najveći grad u Hrvatskoj. Veliko mi je zadovoljstvo ugostiti vas danas i predstaviti naš grad, njegove ljude i njegov razvoj. Velika Gorica moderan je i brzo rastući grad, posvećen podizanju kvalitete života te snažno usmjeren razvoju poduzetništva, ulaganja, sporta i stvaranju prilika za mlade i obitelji. Ponosni smo na naše projekte, kontinuirani razvoj i jasnu viziju budućnosti. Nadam se da će vam ovaj posjet ostaviti snažan dojam energije i potencijala našega grada te otvoriti vrata budućoj suradnji i trajnim prijateljstvima”, istaknuo je gradonačelnik Ačkar.

Tom prilikom Nikola Pejak predstavio je prirodne, kulturne i turističke posebnosti Velike Gorice i Turopolja, dok je Ivana Belošević demonstrirala pripremu jednog od najpoznatijih turopoljskih specijaliteta – turopoljskih štrukli, približivši gostima bogatu gastronomsku tradiciju ovoga kraja. Diplomati su tijekom posjeta obišli Poduzetnički inkubator, gradilište Nacionalnog nogometnog kampa te poslovnu zonu Meridian 16 – projekte koji Veliku Goricu sve snažnije pozicioniraju na investicijskoj karti Hrvatske.

Veleposlanica Maroka i doajenica diplomatskog zbora Nour El Houda Marrakchi u ime svih prisutnih zahvalila je na srdačnom prijemu. „Zahvaljujemo gradonačelniku Ačkaru na iznimnom gostoprimstvu i toplom prijemu. Tijekom posjeta imali smo priliku upoznati grad bogate tradicije, snažnog razvoja i velikog potencijala. Velika Gorica ostavila je na nas snažan dojam te vjerujemo kako će ovaj susret otvoriti prostor za buduću suradnju i nova partnerstva”, poručila je Marrakchi.