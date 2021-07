Najljubazniji ZET-ovac svaki dan na mikrofon pozdravlja putnike: Nekad mi i zaplješću

Poštovane dame i gospodo, hvala vam na suradnji i povjerenju. Želim vam ugodan ostatak dana i doviđenja. Poput pilota na kraju leta, ovako Marijan Jurak, ZET-ov vozač autobusa na liniji 123 za Podsuedsko dolje, nakon svake vožnje pozdravlja putnike. Mnogi mu i odzdravljaju, neki mu i zahvaljuju, a poželi im im pri tom i sretan Božić ili Novu godinu, zauzvrat dobije pljesak.

Za šofera Marijana Juraka znaju svi koji su proveli dulje vrijeme na okretištu Črnomerec, a njegovi putnici toliko ga vole da ga nerijetko hvale i na društvenim mrežama.

- Čujem, priča se da me hvale na interentu, ali kako se ja ti ne koristim s tim, nisam skroz upućen. Čuo sam i da dobivam pohvale. Drago mi je, naravno, ali me to obvezuje - sa smješkom će vozač s kojim smo se i sami provozali. Svaki zavod na trasi koju vozi već godinama zna napamet, a prepoznaje i svoje putnike. U ZET-u radi od 1993, nakon sudjelovanja u Domovinskom ratu, a kad su 1995. godine došli novi niskopodni autoubi s mikrofonom, počeo je pozdravljati putnike.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 15.07.2021., Zagreb - Okretiste tramvaja i autobusa Crnomerec. Vozac ZET autobusa Marijan Jurak, jako je popularan medju putnicima jer ih sve pozdravlja na mikrofon, ljubazan je i drag. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

- U međuvremenu sam upoznao Marijana Derača i Vinka Škvoca, od kojih sam naučio odnos prema građanima, ljudima - prepričava Jurak. Najljepši dio posla, kaže, rad mu je s ljudima, jer voli njihovu iskrenost i komunikativnost, pa zato u svom poslu izuzetno uživa. A koja je tajne njegove vječne dobre volje?

- Ljutna je gubljenje vremena, kao prvo. Ako nešto ne mogu popraviti, neću se ni zamarati s tim - objašnjava. Do mirovine, kaže, ima još tri godine, a nada se da će svaki dan odraditi kao što to radi i inače - s velikim osmjehom i pozdravljajući svoje putnike.