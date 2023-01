Na Žumberku zatrpani, a sve službe i dodatne snage rade 24 sata

Snježni zapusi uz jak vjetar protekla tri dana svakodnevica su stanovnika Samobora i okolice, naročito njegovih planinskih dijelova. Najgore je kod Noršić Sela u sklopu Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, a ceste su zametene i u drugim dijelovima tog masiva, koji je ujedno i jedan od najrjeđe naseljenih područja u Hrvatskoj, pa su mnogi ljuti jer ralica nije prošla do njih, zbog čega na društvenim mrežama najviše prozivaju upravo gradonačelnicu Petru Škrobot te samoborsku zimsku službu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Radi se o stotinama kilometara ceste samo na Žumberku i Samoborskom gorju, što glavnih prometnica, što makadamskih cesta i ostalih puteva koji povezuju naselja, a neki vode i do kućanstava koja su međusobno udaljena od nekoliko minuta do sat vremena. Još k tome, zračna udaljenost od nekoliko stotina metara, kad se radi o planini, u cestovnoj udaljenosti zbog prijevoja i serpentina može sezati i do nekoliko kilometara.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Upravo zbog te činjenice, kaže gradonačelnica, sve snage su na terenu, a upregnuli su i dodatne snage no unatoč tome, kaos ne prestaje jer snijeg toliko pada da u kratkom vremenu onuda kuda ralica prođe izgleda kao da nije niti prošla.

- Djelatnici Zimske službe Komunalca intenzivno već treći dan kroz 24-satno dežurstvo čiste snijeg s prometnica. U brdskim predjelima Samobora napadalo je i do 80 cm snijega, najviše u Samoborskom gorju i na Žumberku. Sve ekipe Zimske službe su na terenu, a od ukupno 30 zadataka čišćenja, Komunalac obavlja 17 zadataka, dok preostalih 13 obavljaju vanjski suradnici koji su višegodišnji kooperanti u zimskoj službi i svi su s područja grada Samobora. Uz njih angažirane su i dodatne snage. Građani se mole za strpljenje i razumijevanje, a za sva pitanja mogu kontaktirati bazu zimske službe na broj telefona 01/3325-507, koji je dostupan od 0 do 24 sata - kazali su iz Grada Samobora.