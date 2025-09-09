Na koncertu u Zagrebu u čast Gabi, Matije i Arsena više od 60 izvođača: Nastupaju glazbene legende, donosimo cijeli popis

Više od 60 izvođača – glazbenika, glumaca, umjetnika i prijatelja nastupit će na koncertu na kojem će se Zagrepčani zajedno prisjetiti života i stvaralaštva troje velikana hrvatske kulture – Gabi Novak, Matije Dedića i Arsena Dedića. Koncert je besplatan, a u organizaciji Grada Zagreba održat će se u nedjelju, 14. rujna 2025. godine na Strossmayerovom trgu u Zagrebu s početkom u 19.30 sati.

– Publiku očekuje nezaboravna glazbena večer, zamišljena kao slavlje života i stvaralaštva ove jedinstvene obitelji. Program je osmišljen kao glazbeni mozaik u kojem će se ispreplitati bezvremenske pjesme Arsena Dedića, vječne melodije koje nam je u život utkala Gabi Novak, instrumentali i recitali Arsenovih stihova te jazz kompozicije Matije Dedića – najavio je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba i pozvao sve sugrađane da 14. rujna dođu na Strossmayerov trg.

Neki od izvođača koji će nastupiti pod umjetničkim vodstvom Ante Gele su Zdenka Kovačiček, Ksenija Erker, Tamara Obrovac, Darko Rundek, Drago Diklić, Jasna Zlokić, Zoran Predin i mnogi drugi umjetnici. A ovo je cijeli popis:

Ksenija Erker,

Zdenka Kovačiček,

Bisera Velentanlić,

Tamara Obrovac,

Natali Dizdar,

Maja Vučić,

Darko Rundek,

Drago Diklić,

Jasna Zlokić,

Lea Dekleva,

Kristijan Beluhan,

Tina Vukov,

Ivana Husar,

Gita Hajdarhodžić,

Goran Novojec,

Ivan Colarić,

Renata Sabljak,

Vedran Mlikota,

Zoran Predin,

Goran Matović,

Irena Šekez Sestrić,

Boilers Quartet,

Zagrebački solisti

Klapa More

Krune Levačića,

Davora Križića,

Žige Goloba,

Vasila Hadžimanova,

Saše Mutića,

Tončija Grabušića, i drugi.



Tijekom dvosatnog programa na repertoaru će se naći najpoznatije pjesme i kompozicije poput: Vino i gitare, Ono sve što znaš o meni, Dida moj, Moderato Cantabile, Zagrli me, Kuća za ptice, Za mene je sreća, Hrabri ljudi, Nada, Pamtim samo sretne dane, On me voli na svoj način, Zagreb i ja se volimo tajno, i druge.

