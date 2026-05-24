Na Jarunu se sudarili tramvaj i policija. Tramvaj iskočio iz tračnica, ljudi počeli vrištati

Prava drama se danas odvijala na zagrebačkoj Horvaćanskoj cesti gdje je došlo do sudara policijskog vozila i tramvaja koji je iskočio iz tračnica. "Tramvaj je iskočio iz tračnica, ljudi su vrištali", ispričao je svjedok za 24 sata.

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su za 24 sata da je došlo do nesreće u kojoj su sudjelovali tramvaj i službeno policijsko vozilo. Nakon sudara ubrzo su nastale velike gužve u tramvajskom prometu. "Uplašeni smo svi", rekao je drugi svjedok. Okolnosti nesreće zasad nisu poznate.