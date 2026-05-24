KAOS U ZAGREBU

Na Jarunu se sudarili tramvaj i policija. Tramvaj iskočio iz tračnica, ljudi počeli vrištati

Zagreb: Prometni zastoj zbog sudara dvaju automobila u Ozaljskoj
Luka Antunac/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
24.05.2026.
u 14:01

Nakon sudara ubrzo su nastale velike gužve u tramvajskom prometu

Prava drama se danas odvijala na zagrebačkoj Horvaćanskoj cesti gdje je došlo do sudara policijskog vozila i tramvaja koji je iskočio iz tračnica. "Tramvaj je iskočio iz tračnica, ljudi su vrištali", ispričao je svjedok za 24 sata

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su za 24 sata da je došlo do nesreće u kojoj su sudjelovali tramvaj i službeno policijsko vozilo. Nakon sudara ubrzo su nastale velike gužve u tramvajskom prometu. "Uplašeni smo svi", rekao je drugi svjedok. Okolnosti nesreće zasad nisu poznate.
Komentara 2

Pogledaj Sve
RE
reborn
14:34 24.05.2026.

Bezobrazni tramvaj, drži se tračnica kao pijan plota! Gdje je tu fleksibilnost prema državnom organu?!? Zna se da je policija uvijek u pravu

Avatar Idler 3
Idler 3
14:16 24.05.2026.

Kakšni opis, rekel bi negdo kak je bilo dvajst hmorenih !

