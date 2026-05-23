Stravičan sudar auta i kombija kod Zagvozda: Jedna osoba poginula, pet ih hitno prevezeno u bolnicu

Jedna je osoba smrtno stradala, a pet ih je prevezeno na pružanje liječničke pomoći nakon teške prometne nesreće koja se danas oko 13.20 sati dogodila na državnoj cesti DC 76 kod Zagvozda, prije tunela Sveti Ilija. Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, u nesreći su sudjelovali osobno vozilo i kombi vozilo. Nakon dojave o nesreći na teren su upućene žurne službe, a više osoba zatražilo je liječničku pomoć.

Zbog obavljanja očevida i uklanjanja posljedica nesreće državna cesta DC 76 zatvorena je za promet, a policija vozače preusmjerava na obilazni pravac Dubci – Šestanovac. Očevid na mjestu događaja je u tijeku, nakon čega bi trebalo biti poznato više okolnosti koje su dovele do nesreće.