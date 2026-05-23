Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UŽAS KOD TUNELA SVETI ILIJA

Stravičan sudar auta i kombija kod Zagvozda: Jedna osoba poginula, pet ih hitno prevezeno u bolnicu

Ilustrativna fotografija.
Hrvoje Kostelac
VL
Autor
Mateja Papić
23.05.2026.
u 15:12

Cesta DC 76 potpuno je zatvorena za promet, policija sve preusmjerava na obilazni pravac preko Dubaca i Šestanovca, u tijeku je očevid.

Jedna je osoba smrtno stradala, a pet ih je prevezeno na pružanje liječničke pomoći nakon teške prometne nesreće koja se danas oko 13.20 sati dogodila na državnoj cesti DC 76 kod Zagvozda, prije tunela Sveti Ilija. Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, u nesreći su sudjelovali osobno vozilo i kombi vozilo. Nakon dojave o nesreći na teren su upućene žurne službe, a više osoba zatražilo je liječničku pomoć.

Zbog obavljanja očevida i uklanjanja posljedica nesreće državna cesta DC 76 zatvorena je za promet, a policija vozače preusmjerava na obilazni pravac Dubci – Šestanovac. Očevid na mjestu događaja je u tijeku, nakon čega bi trebalo biti poznato više okolnosti koje su dovele do nesreće.

Ključne riječi
Zagvozd prometna nesreća

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Marko
Marko
15:43 23.05.2026.

Šta ima i da sporo prevezu u Bolnicu?

OT
otrovnijezik
15:29 23.05.2026.

Eto. Ponovo novi prijedlog zakona dolazi do potrebe. Da su išli 30 km/h ne bi bilo mrtvih. Podržite zakon na najveću dopuštenu brzinu 30 km/h u gradovima, naseljima i putevima između njih a na brzim cestama maksimalno 60 km/h. Nasuprot tome od prije poznate, bahate i one iz ustanova pustiti ih i dati im dozvolu za gaženje.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!