Mostov Troskot: Trešnjevački plac je dotrajao, treba ga srediti

Trešnjevački plac žila je kucavica Zagreba, ali nažalost ovo je dotrajala i nenatkrivena tržnica čija je zadnja rekonstrukcija bila 80-tih godina prošlog stoljeća. Tako je danas na konferenciji za medije Tržnicu Trešnjevka na čije je probleme upozorio, opisao Mostov kandidat za gradonačelnika Grada Zagreba Zvonimir Troskot.

- Vrlo vjerojatno ćete od Gradske uprave čuti o nekim novim idejnim projektima sa 3D vizualizacijama i 3 ogromna nebodera. Ako se stvarno uđe u tako jedan megalomanski projekt, morat će se kod Dobojske ulice rušiti stambena zgrada koja je sada u izgradnji. To pokazuje koliko je neodgovoran taj projekt i kako se 3D vizualizacije koriste za kampanju i za mazanje očiju ljudima. Neoboriva je činjenica je da nitko ništa nije napravio zadnjih 30-40 godina na Trešnjevačkom placu - rekao je Troskot. Iznio je i Mostovu viziju najpoznatijeg zagrebačkog ‘placa’ nakon Dolca.

- Naš pristup će biti vrlo efikasan i jednostavan. Natkrit ćemo tržnicu jednostavnom čeličnom konstrukcijom sa pleksiglasom. Stavit ćemo modularno-montažne objekte na samim rubovima tržnice. Takve objekte možemo vidjeti trenutno na području Banovine, a rade ih hrvatski proizvođači koji su manje poznati hrvatskoj javnosti ali svoje proizvode prodaju u Njemačkoj i Austriji gdje su prepoznati - objasnio je Troskot i nadodao kako u viziji Mosta Zagreb Trešnjevački plac ima podzemnu garažu koja bi povećala kapacitet parkirnih mjesta i koja bi imala skladišta za dovoz i odvoz robe obzirom da ova tržnica sada nema riješen ulaz. Objasnio je kako će ponuditi i više zatvorenih prostora za ribarnicu, mesnice te napraviti pravi sanitarni čvor koji je potreban jednoj velikoj tržnici. Dotaknuo se i velikog problema sa štakorima i nagomilanim smećem koji muče i ovdašnje trgovce, kupce, ali i sve one koji žive u blizini Trešnjevačkog placa.

- Kad postanem gradonačelnik Zagreba, stvarno ću se boriti da Trešnjevački plac postane čist i da Trešnjevci vratimo šarm, jer to uistinu i je najšarmantniji dio grada i za to se vrijedi boriti - istaknuo je Mostov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika.

Nakon Trešnjevačkog placa posjetio je i Sesvete te je Sesvećanima iznio Mostovu viziju Sportsko rekreacijskog centra Sesvete.

- SRC Sesvete je neiskorišten potencijal u širem središtu Sesveta, kojem gravitira najmanje 20 000 ljudi. Ima svoju lijepu povijest, no vrlo neizvjesnu budućnost . SRC Sesvete je očiti primjer potpune nebrige Grada Zagreba za Sesvete. Sportsko rekreacijski centar Sesvete, Most Zagreb vidi kao zelenu oazu sporta i rekreacije za Sesvećane. Ovaj devastirani teren želimo pretvoriti u moderan sportsko rekreacijski centar. Borit ćemo se za to. Nećemo dopustiti privatizaciju javnih dobara - rekao je Troskot. Uz njega su o programu 'Zeleno srce Sesveta' govorili i saborski zastupnik II. izborne jedinice Nino Raspudić, predstavnik 'Zelenih i Plavih Sesveta' Marijo Spajić, Mostova koordinatorica za Gradsku četvrt Sesvete Ivana Vladimira Petric i Mostov vijećnik MO Gajišće Ivan Bolkovac.

- Previše smo slušali obećanja od 2015. kad se počelo pričati o novom sportskom centru i nakon što je 2017. srušen stari SRC Sesvete. Zadnje obećanje bilo je da će do proljeća 2021. biti napravljen novi centar. Za mjesec dana dolazi to proljeće, a i dalje imamo samo veliku zelenu ledinu - rekao je to Mostov vijećnik MO Gajišće Ivan Bolkovac.

Mostovci su pokrenuli i potpisivanje peticije kojom daje podršku prijedlogu 'Zelenih i plavih Sesveta'.

- Pokrenuli smo peticiju kojom iskazujemo podršku udruzi "Zelene i Plave Sesvete" u njihovom prijedlogu uređenja javnih i besplatnih sportsko-rekreacijskih sadržaja na ovom mjestu – u zelenom SRCU Sesveta. Želimo sačuvati prirodu i prostor sporta i rekreacije za sve sesvetske generacije. Ovdje je doista riječ o otetim javnim igralištima. Ako se tome ne usprotivimo i ne spriječimo devastiranje prirode i javnog dobra svi ćemo biti na gubitku. Ovo zeleno srce Sesveta je idealan prostor za izgradnju sportskih sadržaja kojih u našoj gradskoj četvrti kronično nedostaje. Spomenuti prijedlog udruge ZIPS nije nov i svima je prihvatljiv, ali lokalna vlast i dalje nastavlja svojim preko 20 godina uhodanim načinom rada i bavi se 'važnijim' stvarima - objasnila je Mostova koordinatorica za GČ Sesvete Ivana Vladimira Petric.