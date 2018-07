Moraju li gradski bazeni na remont baš za najveće žege?

Veći je dio “zagrebačkoga mora” ocijenjen nepoželjnim za kupanje, a odlazak na Jadran mnogima predstavlja luksuz. Stoga ne čudi činjenica da Zagrepčani i te kako vole posjećivati gradske bazene kako bi pobjegli od nesnošljivih ljetnih vrućina.

Na raspolaganju zamjenski

Međutim, kada se njihove rashladne oaze zbog remonta, koji počinje polovinom srpnja i trajat će do rujna, zatvore za najviših temperatura, dolazi do nezadovoljstva. I pitanja: zašto je remont nužan baš u vrijeme kada najviše ljudi koristi bazene? Naime, od sedam gradskih bazena, SRC Šalata, BK Svetice, ZP Mladost, SP Mladost, Iver, Jelkovec te Utrina, tijekom ljeta obnavljat će se njih pet.

– Ni u jednom trenutku neće se dogoditi da su svi bazeni zatvoreni. Uvijek će na raspolaganju biti zamjenski. Recimo, dok na remontu budu Zimsko plivalište Mladost i Svetice, na raspolaganju će biti bazeni u Utrini i Jelkovcu i obrnuto – poručili su iz ustanove Upravljanje sportskim objektima.

Riječ je, naime, o redovitom remontu koji se obavlja svake godine, a uključuje detaljnu obnovu kompletne bazenske tehnike, od pražnjenja preko pranja i dezinficiranja te generalnoga čišćenja popratnih prostorija do kloriranja vode i pražnjenja kompenzacijskih šahtova bazena koji se čiste i hiperkloriraju. Radovi na svakom pojedinom bazenu u prosjeku traju dva tjedna dok će kupačima na SP Mladost vrata biti zatvorena od 6. do 31. kolovoza.

– Od završetka školske godine do jeseni kroz naš bazen prođe oko pet tisuća posjetitelja. Za vrijeme remonta redoviti korisnici mogu iskoristiti svoje mjesečne ili godišnje karte na bilo kojem drugom gradskom bazenu – rekli su u Upravi SP Mladost.

Bolje je na proljeće

Međutim, mnogim građanima nije jednostavno “potegnuti” s jednoga kraja grada na drugi kako bi uživali na bazenu.

– Obnavljanje bazena moglo se možda obaviti tijekom proljeća kada još nije bilo toliko kupača. Osim toga, zatvoriti ljudima bazen, koji neki koriste možda i u rehabilitacijske svrhe, te ih poslati na drugi kraj grada, pomalo je besmisleno – mišljenja je Zagrepčanin Martin Čuf.

Iako se remont obavlja u ljetnim mjesecima kako bi se kupališta i plivališta pripremila za nadolazeću sportsku sezonu, na nekim je bazenima posjećenost veća ljeti nego zimi. Jedan je od takvih i bazen Jelkovec, koji je lani od svibnja do rujna imao više od devet tisuća posjetitelja. Unatoč velikoj posjećenosti, koja se u mjesecu u kojem traje dvotjedni remont smanji za više od pedeset posto, poručuju kako nitko od njihovih korisnika neće ostati zakinut za plivanje i kupanje.

– Bazeni se usklađuju s remontom i neće se dogoditi da su oba u Sesvetama, odnosno Jelkovec i Iver, zatvoreni u isto vrijeme. Isto je i s bazenima u drugim dijelovima grada – poručili su iz Uprave bazena Jelkovec.

Jelkovec je ujedno i prvi bazen koji se priprema na preobrazbu, između 16. i 30. srpnja. Za njim slijedi BK Svetice, od 30. srpnja do 20. kolovoza, ZP Mladost od 1. do 16. kolovoza, SP Mladost i bazen Iver od 5. do 19. kolovoza, da bi sezona remonta završila na utrinskom bazenu između 20. kolovoza i 2. rujna.