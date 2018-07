Piše 'pripremite sitan novac', a karta skuplja od pola kg mesa

Jeste sigurni, gospodična? Vidite cijenu? Hoćete si radije skočiti do kioska pa na drugi tramvaj? Ide vam odmah iza mene za koju minutu - kao da je i njemu žao što ćemo za kartu dati 15 kuna, simpatični vozač 'sedmice', u koju smo se jučer oko podne ukrcali kod Muzeja suvremene umjetnosti, gotovo nas je odgovarao od kupnje nove, žute karte. Treći je dan ona u optjecaju, a kako kaže vozač tramvaja, zasad nije pretjerano popularna.

Niste normalni

Kako bi i bila, dobacuje odmah gospodin koji je sjedio odmah do aparata za 'štancanje', kad je od najjeftinije skuplja čak 11 kuna.

- Pa nema boga da je kupim. Uzeo sam cijeli bunt onih po četiri kune na kiosku i sad se vozim. Piše kod vozača 'pripremite sitan novac', a karta je skuplja od pola kile mljevenog mesa. Ako je kupite, niste normalni - 'počastio' nas je ZET-ov putnik, koji se još više čudio kad smo iz džepa izvukli sve vrste karata za javni prijevoz, kojih u povijesti Električnog tramvaja nikad nije bilo ovoliko.

U posljednjih deset godina bile su uglavnom dvije, s jednom cijenom izvan i drugom unutar vozila. Sad je izbor šarolik, pa se na kioscima i u ZET-ovim poslovnicama mogu kupiti ružičasta, zelena i plava karta, odnosno ona za četiri, sedam i deset kuna.

- Ne morate to uopće pitati, naravno da se najviše i dalje kupuje najjeftinija karta. I to toliko da nam ona najčešće i nestane sa zaliha - pokazujući na znak na kojem piše 'ZET karte za četiri kune nema' objašnjavala nam je prodavačica u iNovinama u jednom trgovačkom centru. Upravo ta karta uzrokovala je i nedavne, ovako 'šarene' promjene u ZET-u jer ona je razlog što je tvrtka prošlu godinu završila s pedesetak milijuna kuna većim gubitkom u odnosu na 2016.

Nemaš gdje kupiti

- Ne vjerujem da će se prihodi ZET- u sad povećati. Posebno mi nije jasna ova karta od sedam kuna, mislim da je ona uvedena samo da se postupno ova od četiri kune može ukinuti - rekla je Ana Mihaljević, koju smo sreli na tramvajskoj stanici u Zapruđu. Kao i ostali Zagrepčani, i ona kupuje najjeftiniju kartu, ali, kako dodaje, problem uglavnom i nisu tramvaji jer 'voze civilizacijom' pa se uvijek karta može kupiti izvan vozila.

U potencijalno nezavidnoj situaciji oni su koji se voze ZET- ovim busevima, i to u dijelove grada u kojima baš i nema kioska na svakom koraku, kaže. Upozoravaju na to i sindikalci unutar same tvrtke, koji su već upravi, ali i gradonačelniku Milanu Bandiću uputili dopis u kojem objašnjavaju do kojih će sve problema dovesti prodaja isključivo karata od 15 kuna kod vozača.

- Prodaja karata će se dodatno smanjiti jer najviše ih se prodaje upravo u vozilima, a ljudi će odbijati plaćati ih 15 kuna. Povećat će se napadi na vozače i kontrolore, a legalizira se i postojanje građana prvog i drugog reda jer za istu će udaljenost netko platiti četiri, a netko 15 kuna - navode u Sindikatu Zagrebačkog holdinga - ZET Zagreb, pa ističu kako na prometnoj mreži, odnosno na svakom stajalištu nije moguće kupiti kartu izvan vozila. Znaju to najbolje putnici koje smo sreli dok su čekali autobus 268 za Veliku Goricu.

- Kupite vi u Maloj Mlaki kartu. Ili u Otoku. Ili u Buzinu. Na bilo kojoj stanici. Nemate gdje - dok je u rukama držala kartu za četiri kune i polako ulazila u bus, objašnjavala nam je Višnja Miletić.

Ne kupuju unaprijed karte izvan vozila samo Zagrepčani na jugu grada, već su u svojevrsnom problemu i oni s istoka. Vožnja iz Sesvetskog Kraljevca, primjerice, u kojem nema ZET-ove poslovnice, posljednja tri dana uglavnom počinje kupnjom karte za 15 kuna, kažu tamošnji stanovnici.

Podsjetimo, uvođenje samo tih karti u vozilu, objasnili su iz Grada, rezultat je činjenice da vozačima od njih ide 20 posto provizije.