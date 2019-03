Mojih šest mandata dokaz je da sam ja za vas doktor

Na dnevnom redu ni jedno ni drugo, ali doktorat Milana Bandića te zagrebački Manhattan na sjednici Skupštine jučer protezali su se kroz čitav dan. Gradonačelnik je zastupnicima tako pojasnio da on već jest počasni doktor, ali glineni golub nije, dok je mržnja skupštinara prema njemu ubod komarca prema ljubavi koju on osjeća prema njima. Ali krenimo redom. O „Gradu u gradu“ želio je raspravljati lijevi blok pa je Tomislav Tomašević predložio da se ta točka po hitnom postupku uvrsti na dnevni red sjednice. Kako mu to nije odobreno, zastupnik je iskoristio aktualni sat da o projektu ispita gradonačelnika. Zašto nije bilo javne rasprave, gdje su studije po kojima će investitori raditi, zašto je rok za iskazivanje javnog interesa bio samo 15 dana te zašto Grad nije sudjelovao na tribini Društva arhitekata Zagreb (DAZ), pitanja su koja je postavio Tomašević.

Moja praktična politika

– Znam postupati sukladno svojim ovlastima i poslovniku, a kad budem imao nešto reći na tu temu, onda ću to podijeliti s javnošću – rekao je Bandić pa dodao kako je DAZ bio pozvan u gradsku upravu na konzultacije, ali nitko nije došao. A ako oni odbijaju doći, kazao je Bandić, ne ide ni on k njima.

– Nisam baš posebno pametan, ali nisam ni bedast. Nisam ja vaša streljana u Vrapču ni glineni golub – rekao je Bandić, kojeg su zastupnici pitali i hoće li uzeti titulu počasnog doktora, s obzirom na to da je veliki dio akademske zajednice protiv. Da on već jest počasni doktor, odgovorio im je gradonačelnik, pa dodao da je najbolji dokaz za to njegovih šest mandata.

– Mržnja koju vi imate prema meni ubod je komarca za ljubav i dobro koje ja pružam prema vama – kazao je Bandić pa dodao kako je on „samo diplomirani politolog“, ali je i „ponos svog fakulteta jer je za praktičnu politiku napravio više nego bilo koji tamošnji student“. Nisu se dali skupštinari pa su pitali i hoće li mu se titula dati i za građevinu, budući da je najbrže naučio zanat bagerista.

– Njih nemojte vrijeđati – rekao je prvi čovjek grada pa u trećem licu zaključio da „Bandiću nagrade ne trebaju“. U autonomiju sveučilišta, kazao je, ipak vjeruje pa će o doktoratu reći više „kad svi miševi izađu iz rupa“. Raspravljalo se i o rotoru Remetinec, točnije o bespovratnih 321 milijun kuna koje će grad za rekonstrukciju kružnog toka dobiti iz EU i od države. Da se konačno nešto povuklo iz Unije, zaključio je SDP-ov Rajko Ostojić, pa s predsjednikom Skupštine i gradskog HDZ-a Andrijom Mikulićem poveo raspravu o tome tko je, zapravo, inicirao obnovu rotora.

Pohvala za Kalinića

Prešli su brzo i na Pelješki most i čija je Vlada pokrenula njegovu gradnju, da bi na kraju svi skupa ipak „amenovali“ dolazak novca. Posebne je pohvale zaradio jučer i pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Pavle Kalinić, koji je predstavio dokument u kojem se procjenjuje rizik od velikih nesreća. Dobro su raspoloženi bili zastupnici jer je Grad izradio dokument, a nije se za to platilo vanjskoj tvrtki pa su se šalili i koga bi Kalinić od skupštinara prvog spasio u slučaju katastrofe. Izbor je pao na Renata Peteka iz Naprijed Hrvatska jer upravo je on Kaliniću poželio da sljedeće godine uspije nabaviti i barem jednu amfibiju za svoj ured. Raspravljalo se i o osnivanju Sportskih objekata, tvrtke koja bi se trebala baviti obnovnom dotrajalih sportskih objekata.

Ta je točka bila na dnevnom redu i prošlog mjeseca, ali je HDZ tad nije podržao jer, govorilo se na hodnicima, nisu dogovorili direktora. A iako se prvo spominjalo ime Roberta Pavičića, jučer se moglo čuti da će to biti Kazimir Ilijaš, inače i HDZ-ov zastupnik u Skupštini. Izvješće o radu Čistoće također je bilo na dnevnom redu, ali direktor Goran Bradić nije se pojavio u Ćirilometodskoj 5 jer, kako doznajemo, zbog problema sa srcem jučer je hospitaliziran.