Mistične noći Crne kraljice uz čarobne napitke i metloboj

Crna kraljica, medvedgradska čarobnica i vladarica, u okrilju Mjesečeve svjetlosti dočekivat će Zagrepčane i pokazati im čarobnu stranu srednjeg vijeka.

Za vrijeme trodnevne manifestacije “Mistične noći Crne kraljice”, koja će se održati pokraj TV tornja na Sljemenu, organizirat će se radionice za djecu i odrasle na kojima će se učiti kako izraditi čarobne napitke, pisati bajke, crtati magične zvijeri, a moći će se zaigrati i metloboj.

Program počinje sutra i traje do subote, vrijeme održavanja prva dva dana je od 17 do 23 sata, a u subotu manifestacija traje od 13 do 23 sata. Svi programi i radionice potpuno su besplatni, kao i prijevoz koji s Mihaljevca polazi svaki puni sat od 16 sati.