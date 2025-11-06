‘Daj mi pusu’: Nova izložba Zorana Šimunovića u Klovićevim dvorima

Suvremeni hrvatski likovni umjetnik Zoran Šimunović predstavit će djela iz svojega novog ciklusa, čiji su osnovni motiv srca, na izložbi "Daj mi pusu" koja se večeras otvara u Galeriji Klovićevi dvori. Likovni umjetnik Zoran Šimunović slikar je čija je osnovna karakteristika, navodi se u popratnom tekstu izložbe, jedinstven spoj apstrakcije i figuracije.

Kako se navodi u priopćenju, povjesničar umjetnosti Branko Franceschi ističe kako je riječ o slikaru koji slika figuraciju instinktom apstraktnog slikara, a likovna kritičarka Iva Körbler piše da "elegantna i virtuozna kompozicija njegovih slika nema nikakav dekorativni predznak, već nas asocira na neke od najboljih apstraktnih slikara 20. stoljeća, koji su pomoću apstrakcije tragali za skladom i proporcijom u svakodnevici".

Svoja djela Šimunović stvara u ciklusima te je započeo je s oslikavanjem emocija, a nastavio s bilježenjem svog osobnog, mentalnog prostora s ciklusima "Iščekivanja" i "Hommage prostoru". U tim ciklusima posvetio se prostoru koji ga okružuje i time, na neki način definira, ističe se u popratnom tekstu izložbe.

U radu na slikama posvetio se dekonstrukciji stvarnog prostora i na taj način izgradio svoj intimni, likovni prostor u kojem je svaki kutak personaliziran, dodaje se. Slikanje elemenata stvarnog prostora preraslo je u bilježenje onog duhovnog i intimnog u ciklusu "Odrastanje" u kojem je uronio u svoja sjećanja i promišljao što ga je učinilo osobom kakva je danas.

Zatim slijede slike u kojima propituje važnost i smisao umjetnosti, koliko je svakome od nas u našoj svakodnevici doista potrebna, a u ciklusu "Imaju li lutke emocije?" javlja se motiv lutke na napuhavanje koje su dodane u sliku kao element humora, a koji nastavlja u svom ciklusu "Vrtova" u koje smješta aktove odnosno kurtizane.

U ciklusu "Daj mi pusu", koji tek počinje, javljaju se srca koja nagovještaju nov, svjež dašak ljubavi koji prati, dosad u svim ciklusima prisutan, princip vedrine i optimizma, ističe se u tekstu. Zoran Šimunović rođen je u Nuštru kod Vinkovaca 1984. godine. Osam godina radio je kao kustos u Gradskom muzeju Vukovar, a danas vodi Galeriju „Slavko Kopač“ u Vinkovcima. Autor izložbe i postava je Zoran Šimunović, kustosica izložbe je Valentina Bach dok je za vizualni identitet zadužena Sanja Bachrach-Krištofić. Izložba je otvorena do 11. siječnja.