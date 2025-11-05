Veliki pravni manevar Tomaševića i SDP-a. U utorak odluka koja bi mogla pomrsiti račune Thompsonu

Zagrebačka skupština u utorak bi trebala izglasati kriterije na temelju kojih će se u budućnosti davati dozvole za korištenje gradskih prostora. Drugim riječima, Skupština će u utorak odlučiti tko ima pravo, a tko nema, u budućnosti održavati koncerte u prostorima kojima upravlja grad.
I iako će nova pravila o kojima se Možemo i SDP još dogovaraju vrijediti za sve one koji će tražiti prostore grada za održavanje svojih događanja, jasno je da se u izradu kriterija ide zbog koncerta Marka Perkovića Thompsona. Odnosno želi se i s kriterijima iza kojih će stati cijela vladajuća koalicija, dakle i SDP, prisnažiti odluka da se Thompsonu zabrani drugi koncert koji je planirao 28. prosinca. Naravno, ako na onom prvom izvede Čavoglave i počne pjesmu s ustaškim pozdravom "za dom spremni". Naime, prema neslužbenim izvorima, kriterijima će se propisati, između ostaloga, i zabrana aktivnosti kojima se krši Ustav i ugrožava ugled Grada, kao i zabrana aktivnosti na kojima se promoviraju parole, simboli i pozdravi koji se vežu uz nacizam, fašizam i ustaštvo.
U Gradu se pri tome planiraju pozvati i na presudu Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u slučaju Joa Šimunića, ali i na mišljenje Ustavnog suda koji je rekao da je ZDS protuustavan.
Naš izvor iz vladajuće koalicije kaže kako se zabraniti može samo drugi koncert Marka Perkovića Thompsona s obzirom na to da je ugovor za prvi sklopljen još prije velikog Thompsonova koncerta na Hipodromu.
– Kada bi bio otkazan, ne bismo platili samo penale, imali bismo puno većih problema – kaže naš izvor, iz čega se dade naslutiti kako je i opcija zabrane i prvog dogovorenog Thompsonovog koncerta u Areni, 27. prosinca bila "na stolu" u gradskoj upravi.
Da će promijeniti uvjete poslovanja, Tomašević je najavio ubrzo nakon sramotnog incidenta u Splitu kada je 50-ak maskiranih huligana spriječilo održavanje folklorno-kulturne manifestacije u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta.
– S obzirom na sve što se događa u Hrvatskoj i što se jučer dogodilo u Splitu, promijenit ćemo uvjete poslovanja da se ne može koristiti protuustavni pozdrav na koncertima koji se održavaju u Areni i drugim gradskim prostorima, kako za Thompsona tako i za druge izvođače – kazao je Tomašević nakon što je potvrdio da je Grad zaprimio Thompsonov zahtjev za koncert 28. prosinca u Areni Zagreb.
Na odgovor Thompsonova tima nije trebalo dugo čekati. U priopćenju koje su objavili poručili su da gradske vlasti "ne poštuju sudske odluke" i "negiraju pravni poredak RH". Kažu i kako je izvođenje pjesme "Bojna Čavoglave" potpuno zakonito te da bi svaka zabrana koncerta predstavljala kršenje pravomoćne sudske presude.
Inače, Narodna Republika Kina je 2003. ukinula komisiju za zaštitu revolucionarnih kulturnih vrijednosti koja je davala dozvole za nastup izvođača iz Amerike i Europe, i od tada više nema nikakvih uvjeta, svi mogu slobodno nastupati. Mi smo, eto, napravili puni krug i vratili smo se potpuno komunističko ludilo iz tridesetih godina prošlog stoljeća.