Veliki pravni manevar Tomaševića i SDP-a. U utorak odluka koja bi mogla pomrsiti račune Thompsonu

Zagrebačka skupština u utorak bi trebala izglasati kriterije na temelju kojih će se u budućnosti davati dozvole za korištenje gradskih prostora. Drugim riječima, Skupština će u utorak odlučiti tko ima pravo, a tko nema, u budućnosti održavati koncerte u prostorima kojima upravlja grad.

I iako će nova pravila o kojima se Možemo i SDP još dogovaraju vrijediti za sve one koji će tražiti prostore grada za održavanje svojih događanja, jasno je da se u izradu kriterija ide zbog koncerta Marka Perkovića Thompsona. Odnosno želi se i s kriterijima iza kojih će stati cijela vladajuća koalicija, dakle i SDP, prisnažiti odluka da se Thompsonu zabrani drugi koncert koji je planirao 28. prosinca. Naravno, ako na onom prvom izvede Čavoglave i počne pjesmu s ustaškim pozdravom "za dom spremni". Naime, prema neslužbenim izvorima, kriterijima će se propisati, između ostaloga, i zabrana aktivnosti kojima se krši Ustav i ugrožava ugled Grada, kao i zabrana aktivnosti na kojima se promoviraju parole, simboli i pozdravi koji se vežu uz nacizam, fašizam i ustaštvo.

U Gradu se pri tome planiraju pozvati i na presudu Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u slučaju Joa Šimunića, ali i na mišljenje Ustavnog suda koji je rekao da je ZDS protuustavan.

Naš izvor iz vladajuće koalicije kaže kako se zabraniti može samo drugi koncert Marka Perkovića Thompsona s obzirom na to da je ugovor za prvi sklopljen još prije velikog Thompsonova koncerta na Hipodromu.

– Kada bi bio otkazan, ne bismo platili samo penale, imali bismo puno većih problema – kaže naš izvor, iz čega se dade naslutiti kako je i opcija zabrane i prvog dogovorenog Thompsonovog koncerta u Areni, 27. prosinca bila "na stolu" u gradskoj upravi.

Da će promijeniti uvjete poslovanja, Tomašević je najavio ubrzo nakon sramotnog incidenta u Splitu kada je 50-ak maskiranih huligana spriječilo održavanje folklorno-kulturne manifestacije u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta.

– S obzirom na sve što se događa u Hrvatskoj i što se jučer dogodilo u Splitu, promijenit ćemo uvjete poslovanja da se ne može koristiti protuustavni pozdrav na koncertima koji se održavaju u Areni i drugim gradskim prostorima, kako za Thompsona tako i za druge izvođače – kazao je Tomašević nakon što je potvrdio da je Grad zaprimio Thompsonov zahtjev za koncert 28. prosinca u Areni Zagreb.

Na odgovor Thompsonova tima nije trebalo dugo čekati. U priopćenju koje su objavili poručili su da gradske vlasti "ne poštuju sudske odluke" i "negiraju pravni poredak RH". Kažu i kako je izvođenje pjesme "Bojna Čavoglave" potpuno zakonito te da bi svaka zabrana koncerta predstavljala kršenje pravomoćne sudske presude.