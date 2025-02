Lovrić: 'Žurno ćemo uvesti besplatan javni prijevoz za sve'

Svoja rješenja za ključne prometne izazove metropole, predstavili su danas na završnoj konferenciji Programa za promet, gradonačelnički kandidat stranke Plavi grad, Ivica Lovrić i njegov zamjenik Otto Barić. Jedan od bitnijih elemenata, rekao je Barić, je izgradnja 12 javnih garaža koje bi generirale od osam do osam i pol tisuća mjesta.

– Osim Klaićeve, koja je već jako dugo u planu, garaža bi bila i na Tomislavcu, ispod parkirališta na Radićevom trgu, na Šalati, na okretištu Borongaj, ispod okretišta Miheljevca, što se trebalo napraviti sada kada je bila rekonstrukcija, ispod Dolca, uz autobusni kolodvor, ispod Britanca, uz KBC Rebro i KBC Sestre milosrdnice i ono što je najvažnije, ispod HNK – naveo je Barić. Uz to, naglasio je, Zagrebu je nužno pet do šest podvožnjaka koji su, rekao je, već predviđeni ovim GUP-om. A ako dobiju izbore, dodao je Lovrić, pripremit će novi GUP.

– Žurno ćemo uvesti besplatan javni promet za sve u gradu. Želimo motivirati građane da se voze javnim prijevozom, a uz to što ćemo žurno osposobiti tramvaje i autobuse, jamčimo da će i dolaziti na vrijeme – naglasio je Lovrić, a na pitanje otkud novac za to, rekao je da "ako Grad sada daje 150 milijna eura subvencija ZET-u, onda može dati još 25 milijuna kako bi imali besplatan javni prijevoz". Ranije je već najavio gradnju metroa, a na pitanje novinara kako komentira to što oko toga nedoduju i vladajući i oporba, rekao je da "protiv metroa mogu nešto reći samo neznalice ili zlonamjerni ljudi".