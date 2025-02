Provjerili smo u kojoj je fazi projekt koji će transformirati centar Zagreba

Umjesto nezgrapnih betonskih žardinjera bit će ondje magnolije, ali i jednobojni suncobrani, klupe te javne česme. Vizija je to budućeg izgleda pješačke zone Stare Vlaške, a dolazi iz poznatog arhitektonskog studija Atmosfera.

Novac je osiguran

Njezini su autori prošloga proljeća pobijedili na urbanističko-arhitektonskom natječaju za trajno uređenje prostora u centru metropole koji je raspisan ujesen 2023., a zaduženi su i za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju zahvata. Grad je ljetos, naime, i za taj posao sa studijem potpisao ugovor bez prethodno obavljene javne nabave, što zakon dopušta ako je odrađen projektni natječaj, a sklapa se s njegovim pobjednikom. A zadatak projektiranja Atmosfera obavlja za 100 tisuća eura.

– U tijeku je izrada glavnih projekata, nakon čega slijedi postupak ishođenja građevinske dozvole. Početku radova prethodi i postupak javne nabave za odabir izvođača te ostalih sudionika u realizaciji projekta, za koji su sredstva osigurana u programu građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu – kažu na Radićevu trgu.

Radovi bi, dodaju, trebali biti dovršeni unutar četiri mjeseca od dana uvođenja u posao. Na pitanje kada ćemo se moći prošetati novom Starom Vlaškom nisu odgovorili, no sudeći prema hodogramu, teško je očekivati da će to biti do kraja ljeta, kako je lani najavljivao dogradonačelnik Luka Korlaet. Jer radovi bi u tom slučaju trebali početi tijekom travnja, što je, uzme li se u obzir broj koraka koje još treba prijeći, teško ostvarivo. Njihova bi vrijednost, kako je također najavljivano, trebala biti oko 2,2 milijuna eura, no konačan iznos bit će poznat nakon ishođenja sve potrebne dokumentacije te provođenja budućih natječaja.

Na onaj za trajno urbanističko-arhitektonsko rješenje, koji je bio otvoren do 9. veljače prošle godine, pristigla su pak 23 rada. Za pobjedničku se koncepciju navodilo da je rješenje koje "spaja estetske vrijednosti s funkcionalnošću, poštivajući pritom lokaciju i okolinu", a potpisuju je arhitekti Bernarda Silov, Davor Silov, Kristina Rogić i Leila Daoud.

Prema njihovoj zamisli, pješačka zona trebala bi biti u potpunosti popločana, a terase bi se smjestile u razini ulice, s jednobojnim suncobranima te ujednačenim stolovima i stolcima. U planu su i javne česme na tri razine, za odrasle, djecu i kućne ljubimce, a što se tiče ozelenjavanja prostora, duž 140 metara Vlaške između Branjugove i Draškovićeve postavit će se hortikulturni zakrivljeni cvjetni otoci maksimalne visine do jednog metra.

"Zasadit će se visokim travama i niskim grmovima magnolija do tri metra. U donjem sloju zamišljene su niske trave, koje će rastom u busenima dodatno naglasiti amorfni oblik otoka, a svojom fragilnosti pratiti svaki gradski povjetarac", navodi se u rješenju. Trebalo bi se postaviti četrnaest takvih zelenih otoka, a ispod njih smještene će biti posebno dizajnirane klupe za odmaranje.

Privremene žardinjere uklonjene

Promet motornih vozila, podsjetimo, iz Stare je Vlaške "izbačen" u lipnju 2022. godine, a tada su ondje osvanule i betonske žardinjere te improvizirane drvene klupe. No, pretvaranje ulice u pješačku zonu nije svima dobro sjelo, a potez su kritizirali i vlasnici tamošnjih ugostiteljskih objekata koji su se žalili da su zbog njezina zatvaranja izgubili dio klijentele. Nerijetki su Zagrepčani bili kritični i prema šareno obojenim žardinjerama koje su vizualno odudarale od povijesne jezgre grada, no ispostavilo se da je najveći problem to što je, unatoč planovima, malo tko uistinu koristio pješačku zonu onako kako je zamišljena.

Ideja je, naime, da zona Stare Vlaške postane mjesto za druženje oslobođeno automobila, no ugostitelji su se žalili na prazne terase, a vozači baš i nisu marili za zabrane pa su stanari i pješaci pozivali Grad da angažira i prometne redare. Žardinjere su krajem rujna prošle godine uklonjene, s obzirom na to da je bila riječ o privremenoj transformaciji, ali prometna regulacija nije promijenjena pa je Stara Vlaška ostala pješačka zona, koja, dakle, čeka novo trajno uređenje.

Radovi će, kažu u Gradu, trajati četiri mjeseca, što znači da bi, kako bi se ostvarile lanjske najave, trebali početi u travnju. No, nakon dovršetka dokumentacije za realizaciju zahvata treba ishoditi i građevinsku dozvolu te onda još provesti natječaj za izvođača