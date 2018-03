Ljutiti Zagrepčani: Uskoro ćemo svoj odvojeni otpad morati držati pod krevetom!

Uskoro ćemo svoj odvojeni otpad morati držati pod krevetom!

Tako komentiraju već prilično ljutiti Zagrepčani koji su s odvajanjem otpada počeli puno prije nego što je donesena odluka o obveznom razvrstavanju. Razvrstavaju o vlastitom trošku u svojoj kući i stanu, a kad dođu do tzv. zelenih otoka, gdje postoje posebni spremnici za papir, plastiku, komunalni otpad i staklo, uglavnom nemaju kamo odložiti ono što su donijeli.

Kontejneri iz kojih “kipi” razni otpad sve su češći prizori diljem grada, a tome svjedoče i fotografije koje su posljednjih dana preplavile društvenu mrežu Facebook. Ružne slike nadopunjuju i komentari o “mini Jakuševcima” na Jordanovcu, u Dubravi, Travnom, na Savici, u Podsusedu, Hegedušićevoj, pa i u Bužanovoj ulici, u kojoj živi i gradonačelnik Milan Bandić, koji je nedavno uz režije Zagrepčanima poslao i upute o odvajanju otpada.

– No stavljanje letka baš se i ne može nazvati podizanjem svijesti o odvajanju – slažu se Zagrepčani.

Uzalud ulupanih 180.000 kn

Ne samo da su kontejneri prepuni, već se, u nedostatku mjesta, sirovina odlaže pokraj njih, a kad konačno Čistoćin kamion i dođe, često se dogodi da ono što je izvan kante i ostane tamo. Odbačene boce i plastika stoje i na uglu Primorske i Prilaza Gjure Deželića, gdje su početkom godine postavljeni prvi podzemni kontejneri zapremnine 1100 litara. Uzalud je to ulupanih 180.000 kuna, kažu Zagrepčani, s obzirom na to da su bili zatrpani smećem već tjedan dana nakon što su predstavljeni. Ironični su već Zagrepčani kad naiđu na takav prizor pa su oni koji žive na Knežiji počeli komentirati kako je u kontejnerima uvijek bilo mjesta kad su papir iz njih odvozili neovlašteni pojedinci.

– Sad kad je Čistoća kontejnere u Ulici Rudolfa Bičanića blokirala ogradicama protiv prevrtanja, oni su prepunjeni. Razlog je jednostavan – jednostavno se ne prazne – kaže jedan stanovnik Knežije. Identična je situacija i u Travnom, u Kopernikovoj ulici, gdje stoje tek dva kontejnera za papir na cijelu ulicu u kojem je 2500 stanara...

Problem prenatrpanih kontejnera star je godinu i pol. Točnije, sve je počelo još u kolovozu 2016. godine, kad je prema odluci Grada Zagreba smanjen broj odvoza otpada u 84 posto zagrebačkih kvartova, i to s tri na dva puta tjedno. Odluka je donesena, smatra predsjednik Gradske četvrti Trešnjevka – sjever Ivan Butorac, na generalnoj razini, bez detaljne analize pojedinih lokacija, zbog čega dolazi do prenakrcanih kontejnera. Gradska je to četvrt koja bi mogla biti prva u Zagrebu koja će tražiti promjenu te odluke na svojem teritoriju.

– Češći odvoz za Nehajsku ulicu i Park Stara Trešnjevka tražili su predstavnici Mjesnog odbora Stara Trešnjevka. O njihovu prijedlogu odlučujemo na sjednici Vijeća u četvrtak, a potom, ako je prihvatimo, zaključak šaljemo u Gradski ured za mjesnu samoupravu koji će zahtjev proslijediti u Čistoću. No to su tek vatrogasne mjere – kaže Butorac.

Uskoro novi kamioni

Problema su svjesni i u toj gradskoj tvrtki, iz koje navode da po dojavi građana nastoje u najkraćem mogućem roku izaći na teren i isprazniti kontejnere.

– Drago nam je da građani sve više odvajaju otpad što je i nama informacija o režimima odvoza otpada. Neke su lokacije frekventnije, pa i samim time dolazi do bržeg punjenja spremnika. No u obilascima vrlo često nailazimo i na nepripadajući otpad oko spremnika, uglavnom je riječ o krupnom otpadu ili miješanom komunalnom otpadu pa apeliramo na pojedince da to ne rade – kaže Mirella Strenja iz Čistoće dodajući da je pri kraju i natječaj za povećanje voznog parka što će im omogućiti brže pružanje usluge pražnjenja spremnika u cijelom gradu.

Na problem na pojedinim gradskim lokacijama upozorio je Čistoću i Večernji list, nakon čega su kontejneri ispražnjeni. Sa željom da grad bude uredan i čist pozivamo i ostale da nam na gradska@vecernji.net pošalju prepune spremnike za otpad u svojem kvartu.