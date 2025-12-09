Kupite umjetničko djelo i nahranite djecu u Africi: U Galeriji Kaptol održava se posebna humanitarna izložba

U utorak, 16. prosinca 2025., Galerija Kaptol u Zagrebu (Ul. Pavla Radića 32) pretvorit će se u mjesto na kojem umjetnost konkretno spašava dječje živote. Humanitarna izložba "Umjetnost za Afriku" okuplja renomirane hrvatske umjetnike koji su svojim djelima odlučili pružiti najkonkretniju moguću pomoć – osigurati obroke za djecu u Morotu, jednom od najsiromašnijih područja Ugande.

Izložba će biti otvorena za javnost od 18 do 21 sat, a svečano otvorenje održat će se u 18:30 kada će inicijatorica humanitarne izložbe i volonterka Marijana Drinovac predstaviti svoj cilj i ispričati nešto više o svom iskustvu volontiranja u Africi kao i životu djece i mladih na toj strani svijeta.

Renomirani hrvatski umjetnici koji su se odazvali pozivu: Nikica Jurković, Duško Šibl, Pink Rabbits, Ana Ratković Sobota, LUNAR, Diana Trohar, Šimun Tolić, Vida Meić, Matea Leš, Mihaela Rašica, Valentina Dujmović, Ivan Marković, Kano Derick, Šime Puljić, Siniša Bovcon, Aleksandar Bezinović, Vedrana Dević i Ivan Leš, a njihovi radovi bit će izloženi u Galeriji Kaptol i dostupni za kupnju.

Sva djela donirana su isključivo u humanitarne svrhe, a cjelokupan prihod od prodaje ide za osiguravanje obroka za djecu u Morotu u sklopu misije Nawanatau uz podršku Papinskih misijskih djela koja brinu o djelovanju naših hrvatskih misionara. Također, posjetitelji će moći donirati i putem QR koda postavljenog u galeriji.

„Umjetnost za Afriku“ nastala je iz osobnog iskustva i susreta s djecom čija je svakodnevica obilježena borbom – neumornom, tihom, ali duboko vidljivom. Tako je pokrenuta ideja u kojoj umjetnost postaje most i konkretna pomoć: svako donirano umjetničko djelo znači jedan obrok više za dijete koje ga treba. Na taj način umjetnost ne ostaje samo na zidu – nego postaje obrok, sigurnost i nada. Inicijativu je pokrenula volonterka Marijana Drinovac, nakon što je u Morotu provela vrijeme s djecom koja dan započinju i završavaju gladna.