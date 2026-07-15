Kreće spašavanje zagrebačkog Autobusnog kolodvora: Stručnjaci upozorili da se ovaj dio mora sanirati u roku od pet godina

Jedna od najprometnijih zgrada u Zagrebu napokon bi mogla dočekati veliku obnovu. Grad Zagreb raspisao je natječaj vrijedan 90 tisuća eura bez PDV-a za izradu glavnog projekta sanacije konstrukcije Autobusnog kolodvora, čime je napravljen prvi konkretan korak prema cjelovitoj obnovi jednog od najvažnijih prometnih čvorišta u gradu. Natječaj dolazi nakon što je tijekom 2025. izrađena detaljna analiza stanja čelične konstrukcije kolodvora. Stručnjaci su zaključili da je u roku od najviše pet godina potrebno obnoviti antikorozivnu zaštitu svih čeličnih elemenata izloženih vremenskim utjecajima kako bi se spriječilo njihovo daljnje propadanje. Upravo će novi projekt definirati način sanacije, tehnologiju izvođenja radova i njihov opseg.

No, zahvat neće stati samo na zaštiti čelične konstrukcije. Iz projektnog zadatka proizlazi da će se morati zamijeniti kritično oštećeni spojevi i pojedini čelični elementi, konstrukcija će se strojno čistiti, a potom zaštititi novim višeslojnim antikorozivnim sustavom te, prema potrebi, protupožarnim premazima. Projekt uključuje i obnovu metalnih ograda, fasadnih elemenata, zamjenu dotrajalih stakala i pojedinih podnih obloga, a predviđena je i demontaža dijela postojećih elemenata kako bi se moglo pristupiti nosivoj konstrukciji. Posebna pozornost posvetit će se i oštećenjima nastalim u zagrebačkom potresu 2020. godine. Predviđena je sanacija visećih stropova, ali i rekonstrukcija čeličnih stepenica koje vode prema peronima. One bi trebale dobiti nova gazišta, rukohvate i ojačane spojeve ondje gdje se pokaže da je to potrebno.

Upravo je stanje staklenih površina došlo u središte pozornosti krajem svibnja, nakon incidenta na peronu 202. Dio staklene stijene 19. svibnja oko 8.20 sati odlomio se i pao u prostor među putnike koji su čekali autobus za Šibenik. U incidentu, srećom, nitko nije ozlijeđen, a oštećeni dio nakon toga je privremeno osiguran prozirnom ljepljivom trakom. Peron 202 potom je zatvoren zbog tehničkog pregleda stepeništa, a Zagrebački holding najavio je i preventivni pregled ostalih stepeništa na peronima. Služba sigurnosti pregledavala je snimke nadzornih kamera kako bi se utvrdilo je li uzrok pada stakla bio tehnički ili ljudski faktor. Iz Holdinga su tada poručili da se na objektu provode redoviti godišnji pregledi, dok se staklene površine i pripadajući dijelovi pregledavaju u kraćim vremenskim razmacima.

Ovaj projekt će obuhvatiti gotovo cijeli kompleks Autobusnog kolodvora – glavnu zgradu za prihvat i otpremu putnika, čekaonice, perone, upravnu zgradu, nadstrešnice i prilazne objekte. Jedini dio koji nije obuhvaćen ovom nabavom jest konstrukcija uz Aveniju Marina Držića, za koju je projekt sanacije izrađen još tijekom 2025. godine. Čelična konstrukcija nalazi se na krovištima, svjetlarnicima, galerijama, nadstrešnicama, peronima, čekaonicama, stepenicama i nosačima instalacija, zbog čega će obnova zahvatiti velik dio kompleksa. Projektni zadatak otkriva i da će odabrani projektant morati voditi računa o tome da Autobusni kolodvor tijekom radova ostane u funkciji. Sanacija će se morati izvoditi u fazama kako bi se promet autobusa i prihvat putnika mogli odvijati bez prekida, a bit će potrebno predvidjeti zaštitne pregrade i zavjese koje će sprječavati širenje prašine i mirisa nastalih tijekom radova prema putnicima i zakupcima poslovnih prostora.

Projektant će, osim glavnog projekta, morati izraditi elaborat postojećeg stanja, izvedbeni projekt, detaljan troškovnik te plan budućeg održavanja konstrukcije. Tek nakon završetka te dokumentacije Grad će moći raspisati natječaj za izvođača radova i utvrditi koliko će obnova Autobusnog kolodvora u konačnici stajati. Nova nabava dio je šire obnove kolodvora. Na objektu su već u tijeku radovi na sanaciji nadstrešnice glavnog pročelja vrijedni više od 240 tisuća eura, dok je početkom godine dovršen projekt ugradnje triju dizala, vrijedan oko 480 tisuća eura, kojima su čekaonice povezane s dolaznim peronima. Izrada glavnog projekta sanacije konstrukcije trebala bi objediniti buduće zahvate i postaviti temelje za najveću obnovu Autobusnog kolodvora od njegova otvorenja prije gotovo četiri desetljeća.