Performans, vrata Narnije, ormarić za putnike? Stanovnici Borongaja pogađaju značenje iza neobičnog prizora u kvartu

Stanovnike zagrebačkog kvarta Borongaj zatekao je neobičan prizor. Netko je postavio dva velika drvena ormara nasred ulice, nedaleko pothodnika za pješake ispod željezničke pruge. Fotografiju je u kvartovskoj grupi na društvenim mrežama podijelila jedna od stanovnica Borongaja. Fotografija je izazvala razne reakcije, od nevjerice do šala na račun nesvakidašnjeg prizora.

Zagrepčani su u komentarima nagađali o tome kako i zašto su ormari završili baš na tom mjestu. Neki su se našalili da je riječ o umjetničkoj instalaciji ili performansu. Drugi su ormare usporedili s "vratima za Narniju", čarobnim ormarom iz serijala Kronike iz Narnije. Jedna Zagrepčanka kazala je kako prizor izgleda kao naslovnica albuma. "Izgleda kao neki cover albuma od Pink Floyda", napisala je.

Kako se u blizini nalazi željeznička pruga, neki su u šali zaključili da je riječ o ormariću za putnike koji čekaju vlak. "Ovo je za odložiti stvari kad idete na vlak", "Ormarići za putnike", "Neko se seli u pothodnik", neki su od komentara građana. A da su stanovnici već navikli na neobične situacije potvrdili su i sami. "Ništa nas ne može iznenaditi", napisala je jedna od stanovnica kvarta. Nije poznato tko je ormare ostavio na javnoj površini niti jesu li ondje privremeno zbog selidbe ili odvoza. Ipak, jedna Zagrepčanka nada se da će ormari nekome biti korisni. "A možda će nekome koristiti", istaknula je stanovnica kvarta u komentarima.