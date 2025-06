Klinci pozdravljaju ljeto u Etnografskom muzeju: Oslikavat će lepeze, osmišljavati igre za plažu...

Proteklog vikenda Etnografski muzej otvorio je vrata poeziji u posebnom poetskom recitalu „Putnici“. Pjesnici i pjesnikinje predstavili su poeziju svojih kolega iz dalekih zemalja poput Palestine, Brazila, Konga i Etiopije. A ovaj muzej na Trgu Mažuranića tijekom cijelog ljeta sprema bogat program za posjetitelje. Od sutra kreću i radionice za djecu od 7 do 12 godina pod nazivom „Pozdrav ljetu“. Tijekom četiri dana, u jutarnjim satima od 11 do 13 sati, najmlađi će imati priliku kreativno se izraziti kroz oslikavanje lepeza i platnenih torbi, izradu nakita od perlica te osmišljavanje zabavnih igara za plažu. Sve to u inspirativnoj atmosferi pop-up izložbe „Ljetna kolekcija“ koja donosi šarolik svijet ljetnih predmeta iz muzejske zbirke.

Radionice, koje uključuju materijale i osvježenje, održavaju se u prostoru muzeja na Trgu Mažuranića 14, a prijave su obavezne putem e-maila edukacija@emz.hr. Kotizacija iznosi 25 eura. Ovi događaji dio su programa „LJETNA KOLEKCIJA ETNOGRAFSKOG MUZEJA i još mnogo toga...“ i savršena su prilika za kulturno obogaćivanje i uživanje u ljetnim danima.