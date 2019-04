Kako će kirurg 'operirati' kao šef Skupštine

Udobnija je to fotelja, ali teža i odgovornija – kad je jučer zasjeo na čelno mjesto Gradske skupštine, ovim je riječima HDZ-ovac Drago Prgomet započeo svoj predsjednički mandat u gradskom parlamentu. Na kompromisu i dijalogu, kazao je, temeljit će se njegov rad, a da sve “teče” brže i efikasnije nego kad je sjednice vodio Andrija Mikulić, primijetili su odmah gradski zastupnici naviknuti na višednevna zasjedanja, koji su do stanke za ručak odradili trećinu dnevnog reda. Uzbuđen je bio Prgomet kad je preuzimao novu funkciju, priznao je i sam, iako se tjednima unaprijed znalo da će baš on biti taj koji će voditi drugi po važnosti parlament u Hrvatskoj.

Na čelu klinike 13 godina

– Ovo bih uzbuđenje mogao usporediti s onim kad sam, kao mladi kirurg, prvi put ulazio u operacijsku salu – rekao je Prgomet. A bilo je to prije 25 godina, kada je u metropolu, na poziv tadašnjeg predstojnika Klinike za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata KBC-a Zagreb stigao na postdiplomski studij. Istu tu kliniku Prgomet vodi posljednjih 13 godina, a u nju je 1994. došao iz Slavonskog Broda kao specijalizant otorinolaringologije. Tamo je pak odrađivao pripravnički staž, nakon što je medicinu završio u Banjoj Luci. A znao je oduvijek Drago Prgomet, kako je ranije rekao, koji će mu biti životni poziv. Još u osnovnoj školi volio je biologiju, a srednju je upisao, naravno, medicinsku, i to u Derventi, u koju je svakodnevno putovao od desetak kilometara udaljenog Žeravca u kojem je odrastao. I to uz šestero braće i sestara, koji su majci redovito pomagali obrađivanju zemlje te u brizi za stoku. Bez oca Prgomet je ostao rano, što je i sam zabilježio u svojoj knjizi “Sakupljači gelera”.

– Kad je umro moj otac, nisam bio ni školarac. Sjećam se kad je fotograf slikao članove obitelji uz tijelo pokojnog oca. Zanimljivo, to je jedna od rijetkih fotografija koju je majka sačuvala. Ostale su nastale u vatri spaljene kuće – napisao je Prgomet u knjizi koju je izdao prije pet godina, a u kojoj govori o svojim danima na ratištu. Jer odjučerašnji predsjednik Skupštine od početka rujna 1991. bio je na zapadnoslavonskom bojištu kao liječnik bojne, a iste je godine ranjen prilikom oslobađanja Mašićke Šagovine i Širinaca, kad je sanitetsko vozilo u kojem se nalazio naletjelo na minu. Kao načelnik saniteta 108. brigade HV-a kasnije je, u povodu Oluje, bio određen da osigurava istočnu granicu Hrvatske. Ukupno ima četiri godine braniteljskog staža, a upravo su ga branitelji, odnosno činjenica da je one koji su u Savskoj 2015. podigli šator na svom blogu pozvao da prestanu prosvjedovati “koštala” tada članstva u HDZ-u. Jezičac na vagi svakako su bili tada i loši odnosi s predsjednikom stranke Tomislavom Karamarkom, čiji je bio zamjenik, a sve je kulminiralo Prgometovim odlaskom iz HDZ-a. Pristupio je tada Mostu, iz kojeg je izbačen nakon što se saznalo za njegov sastanak sa Zoranom Milanovićem, a nakon toga osnovao je vlastitu stranku HRID. Nije ona bila duga vijeka jer već 2016. Andrej Plenković vraća ga u HDZ, a godinu kasnije upravo njemu daje priliku da se bori za mjesto gradonačelnika Zagreba.

Volonterski u Skupštini

S tek 5,60 posto osvojenih glasova nije se posebno proslavio, ali nije mu to ni posebno teško palo jer, kako uvijek ističe, na prvom mu je mjestu ipak struka. Ni funkciju predsjednika Skupštine neće obavljati profesionalno, odnosno taj će posao odrađivati volonterski, što je i logično jer uz onaj spomenuti predstojnika klinike, Prgomet je i pročelnik Katedre za otorinolaringologiju s audiologijom i fonijatrijom na Medicinskom fakultetu, što svakako podrazumijeva veći mjesečni honorar nego što ga ima predsjednik gradskog parlamenta. A proveo je Drago Prgomet neko vrijeme i u državnom zakonodavnom tijelu, i to od 2003. do 2006. godine. Što se obiteljskog života tiče, sa suprugom Sanjom u braku je 22 godine, a zajedno imaju dvoje djece, 21-godišnju Ivu te godinu dana mlađeg Petra. Zdrav život isticao je već ranije pa su se i jučer zastupnici šalili kako od doktora Drage nisu ni očekivali da će „za prvi dan predsjednikovanja častiti kolačima“.