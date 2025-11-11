Naši Portali
SJEDNICA SKUPŠTINE

Jonjić: 'Možemo! i SDP-u smetaju simboli hrvatske pobjede'

Zagreb: Sjednica gradske skupstine
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
11.11.2025.
u 12:52

Gradski zastupnik Tomislav Jelić podijelio je novinarima tablicu s podatcima o udrugama koje su iz Gradskog proračuna dobile znatne novčane svote. Ti podatci, međutim, ne daju potpunu sliku niti otkrivaju novčane tokove koji objašnjavaju  funkcioniranje skupštinske većine, osobito sekte Možemo! te blagonaklonost koju prema  njoj pokazuju neki medijski, poslovni i politički krugovi.

Na današnjoj konferenciji za medije održanoj u zagrebačkoj Gradskoj  skupštini, zastupnički klub Jedino Hrvatska! predstavio je svoju inicijativu kojom se od gradonačelnika Tomaševića i gradske uprave traži precizno i iscrpno izvješće kako o  novcu koji je raznim udrugama dodijeljen iz gradskog proračuna, tako i o načinu njegova  trošenja.

Predsjednik kluba Tomislav Jonjić uvodno je upozorio da se u nekim zagrebačkim osnovnim školama (dakle, ustanovama kojima je osnivač upravo Grad  Zagreb), primjerice u OŠ Zapruđe, kojekakvim krpama i panoima prekrivaju spomen ploče s imenima poginulih hrvatskih branitelja koji su pohađali te škole. To je  nedopustivo i sramotno, baš kao što je sramotna činjenica da jedna skromna javna  površina nadomak Jarunskog jezera čeka da bude nazvana Parkom dr. Vesne Bosanac,  legendarne ravnateljice vukovarske bolnice u vrijeme velikosrpske agresije na Hrvatsku. 

Jonjić je istaknuo kako su i mjesni odbor Gajevo i vijeće gradske četvrti Trešnjevka-Jug prije nekoliko godina donijeli zaključak kojim se ta inicijativa pozdravlja i podupire, ali se skupštinski Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova te skupštinska  većina na nju oglušuje. Dr. Vesna Bosanac je žena, pa time ispunjava uvjet koji ta pseudofeministička većina smatra osobito važnim, ali je problem očito u tome da ona  predstavlja pobjedu i pobjednike iz 1991. koji su porazili one što su se na strani  pobjednika našli 1945. godine. To je ono što joj Možemo! i SDP ne mogu oprostiti, jer njima smetaju simboli hrvatske pobjede!

Replicirajući Jonjiću, gradonačelnik Tomašević je odgovornost za neimenovanje javne površine imenom dr. Bosanac prevalio na državno Povjerenstvo  Vlade Republike Hrvatske za standardizaciju geografskih imena, što je samo manjim  dijelom točno, jer se to Povjerenstvo na svaku inicijativu obvezno očitovati se u roku od  30 dana. Dakle, da je Grad Zagreb to zatražio, Vladino povjerenstvo bi se već davno  očitovalo. Radi se, zaključio je Jonjić, o pokušaju da se uvede verbalni delikt i puzajuća 
diktatura, a na to će stranka Jedino Hrvatska! najvjerojatnije odgovoriti inicijativom za  raspisivanje referenduma. S obzirom na pokušaje da se pogrješno protumači članak 16. Ustava Republike Hrvatske, tim referendumom bi se imalo postići nedvosmisleno 
rješenje koje je nalik Prvom amandmanu Ustava SAD-a, dakle: onemogućilo bi se bilo JEDINO HRVATSKA! komu, a napose jedinicama lokalne samouprave, da na bilo koji način, čak i zaobilaznim  putem ograniče pravo na slobodu misli, govora i tiska. Jonjić očekuje da će tu inicijativu  poduprijeti i druge stranke srodnih svjetonazorskih i nacionalno-političkih uvjerenja.

U istom smislu govorio je i član kluba dr. sc. Zlatko Hasanbegović, koji je ukazao na sustavno nastojanje ljevice da iz javnog prostora progna sve one koji misle drugačije, a napose one koji se protive jugoslavenskim i komunističkim simbolima. Gradski zastupnik Tomislav Jelić podijelio je novinarima tablicu s podatcima o udrugama koje su iz Gradskog proračuna dobile znatne novčane svote. Ti podatci, međutim, ne daju potpunu sliku niti otkrivaju novčane tokove koji objašnjavaju  funkcioniranje skupštinske većine, osobito sekte Možemo! te blagonaklonost koju prema  njoj pokazuju neki medijski, poslovni i politički krugovi. 

Zato je Klub gradskih zastupnika Jedino Hrvatska! zatražio da se  zastupnicima odnosno javnosti predoče i dokumenti o utrošku tih sredstava. Zakon o udrugama u članku 34. propisuje da korisnici javnih sredstava moraju položiti račun odnosno izvijestiti na koji način i u koju svrhu su ta sredstva potrošili. U trenutku  okončanja konferencije za medije još je nepoznato, hoće li skupštinska većina prihvatiti  ili odbiti prijedlog Jedino Hrvatske! te tako sakriti podatke o tokovima novca. No, mi se ne ćemo umoriti u potrazi za njima, jer – to je uvjet ozdravljenja  hrvatskoga političkog života; to je uvjet napretka Hrvatske kao demokratske i pravne  države, zaključio je Jelić.

zlatko hasanbegovgić Tomislav Jonjić

