FOTO/VIDEO Bili smo na otvaranju! Birale se košulje, torbe, hlače, a u 'novu' Namu navratile i časne sestre

Nedugo nakon što je robna kuća Nama u Ilici zatvorila svoja vrata, ispred prostora u Radićevoj, gdje nalazio asortiman obuće, pojavili su se plakati koji najavljuju nastavak poslovanja na toj lokaciji. Danas je, tako, Nama u Radićevoj 1 svoja vrata za građane otvorila u 8.00 sati.

Kupce danas očekuje i 20 posto popusta na žensku konfekciju, prvi kupci već su došli obići ponudu, uglavnom oni ženski, a među njima se našla i jedna časna sestra. Na bitno manjem prostoru u Radićevoj nudi se ženska odjeća, obuća i kožna galanterija. Kupci od jutra razgledavaju ponudu cipela, nude se tenisice, sandale, štikle, a jedna se žena zagledala u ponudu ljetnih sandala. Kupci također imaju priliku razgledati i ponudu hlača i majica. Na policama u Nami nalaze se i kožne torbe, a mogu se i vidjeti koferi u razno raznim veličinama i bojama, remeni te kišobrani.